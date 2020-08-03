Налоговая инспекция Новороссийска закрылась из-за коронавируса у сотрудников
В августе в инспекции Федеральной налоговой службы России по Новороссийску прекратили прием из-за случаев заражения COVID-19 среди персонала
3 августа в телеграм-канале «Новороссийск сегодня» появилась фотография объявления, вывешенного на двери налоговой инспекции. В нем сообщается, что с 31 июля ИФНС прекращает прием и обслуживание налогоплательщиков. Приостановка работы связана с выявлением COVID-19 у сотрудников.
Портал Юга.ру 3 августа связался с ИФНС России по Новороссийску, там подтвердили эту информацию.
В объявлении налоговой также указано, что сейчас передать документы можно только через бокс для приема входящей корреспонденции. На конвертах рекомендовали оставлять номер телелфона для вопросов, которые могут возникнуть при обработке данных.
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Отметим, в Краснодарском крае с начала июля отмечается рост числа зараженных, за последние сутки в регионе выявили 113 инфицированных. В течение этого периода Юга.ру писали о ряде случаев, когда на Кубани закрывались учреждения, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Так, в середине июля временно перестал работать Кропоткинский городской суд. В конце месяца на карантин закрыли одно из отделений налоговой службы Краснодара, Адлерский районный суд, краснодарский детсад № 30 и поликлинику в Армавире.
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