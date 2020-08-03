Налоговая инспекция Новороссийска закрылась из-за коронавируса у сотрудников

В августе в инспекции Федеральной налоговой службы России по Новороссийску прекратили прием из-за случаев заражения COVID-19 среди персонала

3 августа в телеграм-канале «Новороссийск сегодня» появилась фотография объявления, вывешенного на двери налоговой инспекции. В нем сообщается, что с 31 июля ИФНС прекращает прием и обслуживание налогоплательщиков. Приостановка работы связана с выявлением COVID-19 у сотрудников.

Портал Юга.ру 3 августа связался с ИФНС России по Новороссийску, там подтвердили эту информацию.

В объявлении налоговой также указано, что сейчас передать документы можно только через бокс для приема входящей корреспонденции. На конвертах рекомендовали оставлять номер телелфона для вопросов, которые могут возникнуть при обработке данных.