Краснодарский театр ищет художников для проведения выставок в фойе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Краснодарский «Один театр» объявил прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы в выставочном пространстве

25 июня выставочное пространство в фойе «Одного театра» объявило опен-колл на проведение персональных и групповых выставок.

Подать заявку может любой художник или творческая группа. В анкете необходимо указать концепцию будущего проекта и его смету — какие материалы потребуются и какова их стоимость.

Кроме того, нужно приложить биографию художника или группы, резюме с описанием творческого пути в хронологическом порядке, манифест с изложением позиции, принципов и взглядов, а также портфолио с ключевыми работами.

«Абрау-Дюрсо» объявил конкурс на создание символа курорта:

Заявки необходимо отправить на почту odin.curator@mail.ru в виде шести PDF-документов.

Отметим, что до 16 июля в фойе «Одного театра» проходит выставка «8 картин для короля Лира» художника Тенгиза Шамова.

Ранее в пространстве также проходили выставки художников Владимира Мигачева, Дмитрия Прокоповича, Inna Inmoree и других.

Как писали Юга.ру, 12 и 15 июля переводчик фонда «Антон тут рядом» проведет в Краснодаре бесплатные лекции о русском жестовом языке.

Выставки Город Искусство Краснодар Современное искусство Театры Художники

Новости

Краснодарский театр ищет художников для проведения выставок в фойе
Циничный договор. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» по мотивам романа XVIII века
Астротуризм на Кубани: под Мезмаем пройдет слет астрономов-любителей, на который могут приехать все желающие
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад»
Атака БПЛА на Таганрогский залив: погиб матрос, повреждены четыре судна
Минюст РФ признал политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Ранее он выступал с критикой СВО

Лента новостей

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
8 июля, 12:19
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Исполнитель желаний
9 июля, 15:10
Исполнитель желаний
Как Россия превратилась в ремейк малобюджетного хоррора про джинна
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
8 июля, 17:17
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
Как изменится движение?

Реклама на сайте