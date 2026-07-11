Краснодарский театр ищет художников для проведения выставок в фойе

Краснодарский «Один театр» объявил прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы в выставочном пространстве

25 июня выставочное пространство в фойе «Одного театра» объявило опен-колл на проведение персональных и групповых выставок.

Подать заявку может любой художник или творческая группа. В анкете необходимо указать концепцию будущего проекта и его смету — какие материалы потребуются и какова их стоимость.

Кроме того, нужно приложить биографию художника или группы, резюме с описанием творческого пути в хронологическом порядке, манифест с изложением позиции, принципов и взглядов, а также портфолио с ключевыми работами.