Краснодарский театр ищет художников для проведения выставок в фойе
Краснодарский «Один театр» объявил прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы в выставочном пространстве
25 июня выставочное пространство в фойе «Одного театра» объявило опен-колл на проведение персональных и групповых выставок.
Подать заявку может любой художник или творческая группа. В анкете необходимо указать концепцию будущего проекта и его смету — какие материалы потребуются и какова их стоимость.
Кроме того, нужно приложить биографию художника или группы, резюме с описанием творческого пути в хронологическом порядке, манифест с изложением позиции, принципов и взглядов, а также портфолио с ключевыми работами.
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Заявки необходимо отправить на почту odin.curator@mail.ru в виде шести PDF-документов.
Отметим, что до 16 июля в фойе «Одного театра» проходит выставка «8 картин для короля Лира» художника Тенгиза Шамова.
Ранее в пространстве также проходили выставки художников Владимира Мигачева, Дмитрия Прокоповича, Inna Inmoree и других.
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