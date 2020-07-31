В Армавире поликлинику закрыли на карантин

Краснодарский край

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В Армавире 30 июля для дезинфекции закрыли поликлинику № 4

Поликлинику № 4 городской больницы Армавира временно закрыли для проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий против коронавируса. Амбулаторную медицинскую помощь пациентам оказывают специалисты других поликлиник.

Вызвать врача на дом, а также все остальные вопросы можно задать с 8:00 до 16:00 по телефонам: 8 (86137) 58-41-7 и 8 (86137) 35-96-3.

В экстренных случаях жителям города рекомендовали вызывать скорую помощь, сообщили в администрации ГБУЗ «Городская больница Армавира» .

Это не первый случай в Армавире, когда медучреждение закрывалось в период пандемии коронавируса. С 10 июня там на 14 дней закрывали Горбольницу для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Армавир Здравоохранение Карантин Коронавирус Медицина

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