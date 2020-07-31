В Армавире поликлинику закрыли на карантин

Это не первый случай в Армавире, когда медучреждение закрывалось в период пандемии коронавируса. С 10 июня там на 14 дней закрывали Горбольницу для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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