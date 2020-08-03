На Кубани второй день подряд регистрируют больше 100 случаев заражения коронавирусом

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. При этом только 26,2% заболевших болели бессимптомно. Также за сутки в стране от COVID-19 умерли 79 человек , а 3 тыс. 420 пациентов были выписаны с выздоровлением, сообщил RT .

Больше всего инфицтированных в Москве (+693), Свердловской области (+196) и Ханты-Мансийском АО (+172). На юге России по числу заболевших лидирует Ростовская область (+130), Краснодарский край (+113) и Ставропольский край (+111). В Дагестане выявили 42 зараженных COVID-19, в Адыгее — 27, в Кабардино-Балкарии — 16, в Ингушетии — 15. В Карачаево-Черкессии и Чечне по 11 новых случаев коронавируса, в Северной Осетии — 10.

Всего за время пандемии в России коронавирус диагностировали у 856 тыс. 264 человек, 14 тыс. 207 больных скончались , 653 тыс. 593 пациентов выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 113 заболевших — 72 женщины и 41 мужчина. Возраст больных — от года до 89 лет.

Статистика новых случаев по муниципалитетам:

в Краснодаре — 40;

в Сочи — 18;

в Северском районе — 10;

в Туапсинском и Кавказском районах — по 6;

в Тбилисском и Тимашевском районах — по 5;

в Армавире — 3;

в Геленджике, Новороссийске, Славянском, Отрадненском районах — по 2;

в Успенском, Темрюкском, Белореченском, Кущевском, Крымском, Каневском, Ленинградском, Кореновском, Динском, Ейском, Гулькевичском и Апшеронском районах — по 1.