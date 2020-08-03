На Кубани второй день подряд регистрируют больше 100 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае к 3 августа выявили 8 тыс. 585 случаев инфицирования коронавирусом
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. При этом только 26,2% заболевших болели бессимптомно. Также за сутки в стране от COVID-19 умерли 79 человек, а 3 тыс. 420 пациентов были выписаны с выздоровлением, сообщил RT.
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Больше всего инфицтированных в Москве (+693), Свердловской области (+196) и Ханты-Мансийском АО (+172). На юге России по числу заболевших лидирует Ростовская область (+130), Краснодарский край (+113) и Ставропольский край (+111). В Дагестане выявили 42 зараженных COVID-19, в Адыгее — 27, в Кабардино-Балкарии — 16, в Ингушетии — 15. В Карачаево-Черкессии и Чечне по 11 новых случаев коронавируса, в Северной Осетии — 10.
Всего за время пандемии в России коронавирус диагностировали у 856 тыс. 264 человек, 14 тыс. 207 больных скончались, 653 тыс. 593 пациентов выздоровели.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 113 заболевших — 72 женщины и 41 мужчина. Возраст больных — от года до 89 лет.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Сочи — 18;
- в Северском районе — 10;
- в Туапсинском и Кавказском районах — по 6;
- в Тбилисском и Тимашевском районах — по 5;
- в Армавире — 3;
- в Геленджике, Новороссийске, Славянском, Отрадненском районах — по 2;
- в Успенском, Темрюкском, Белореченском, Кущевском, Крымском, Каневском, Ленинградском, Кореновском, Динском, Ейском, Гулькевичском и Апшеронском районах — по 1.
Среди заболевших 12 детей: в Краснодаре коронавирус выявили у восьми детей в возрасте от 6 до 16 лет, в Новороссийске заболел годовалый ребенок, в Тбилисском районе — 7-летний, в Сочи — 9-летний, а в Северском районе — подросток 17 лет.
Таким образом, к 3 августа на Кубани коронавирусом заболели, по официальным данным, 8 тыс. 585 человек, в том числе 654 ребенка. При этом 7 тыс. 353 пациентов выздоровели, а 117 человек умерли (+1 за сутки).
Как сообщили в краевом минздраве, в данный момент в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 пациента, еще трое — на ЭКМО.
За все время в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 23 тыс. 954 человека, в поликлиниках по месту жительства наблюдаются 4 тыс. 733 человека, в стационарах с подозрением на COVID-19 лечатся 3 тыс. 323 пациента, включая 159 детей. Всего в крае проведено 608 тыс. 459 лабораторных теста на коронавирус.
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