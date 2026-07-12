Двенадцатилетней Лизе Изотовой из Краснодара необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как ей помочь

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочке с двусторонней тугоухостью 4-й степени из Краснодара на слуховые аппараты

Лиза родилась слабослышащей, унаследовав это от родителей. В детсад девочка пошла со слуховыми аппаратами, которые выдали бесплатно. Воспитатели и педагоги научили ее разговаривать, дома Лиза общалась только на языке жестов.

Девочка строит предложения, ее речь более-менее внятна. Весной этого года она стала призером конкурса произносительных навыков среди детей с особенностями развития слуха.

В 2022 году «Русфонд» помог купить новые слуховые аппараты. Но сейчас они уже выработали свой ресурс, появился фоновый шум. Лизе требуются новые приборы. Сурдолог подобрал нужную модель.

«У Лизы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании высокотехнологичными цифровыми многоканальными программируемыми сверхмощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Папа Лизы умер, она живет с мамой на пенсии по инвалидности. Им трудно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за госсчет они не предоставляются. Всего требуется 303 807 рублей

Как помочь Лизе?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Изотовой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Лизы Изотовой. Без НДС.

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Двенадцатилетней Лизе Изотовой из Краснодара необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как ей помочь
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