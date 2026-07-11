Циничный договор. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» по мотивам романа XVIII века

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло (16+)

Театр «Мой» анонсировал на 17, 18 и 19 июля показ спектакля «Связь» по мотивам французского романа конца XVIII века, написанного Шодерло де Лакло. Режиссер Станислав Слободянюк определяет постановку как драматический триллер.

Два закоренелых циника, Марго и Максим, заключают договор. Она движима жаждой мести: ее бывший возлюбленный собрался связать себя узами брака с наивной юной Настей. Максиму поручено соблазнить невесту до того, как прозвучит свадебный марш.

Но у парня более дерзкие планы. Его истинная цель — женщина с безупречной репутацией Ольга. Он хочет завоевать ее сердце, что станет венцом всей его любовной биографии.

Читайте также:

Роли в постановке исполнили Андрей Сафронов, Марго Макарова, Алина Чечкина, Кристина Редько, Катя Брагина и Анзор Беков.

Показы спектакля пройдут 17, 18 и 19 июля в театре «Мой». Подробности можно уточнить у организаторов.

Напомним, в 1999 году вышел культовый фильм «Жестокие игры» по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло. В ленте снялись Риз Уизерспун, Райан Филлипп и Сара Мишель Геллар.

В 2024 году стриминговый сервис Prime Video выпустил одноименный ремейк в формате сериала. Действие разворачивается в элитном колледже в Вашингтоне. Проект получил сдержанные отзывы. Критики и зрители отметили, что телевизионная адаптация получилась не такой увлекательной и глубокой, как оригинальная версия.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 и 12 июля состоится премьера спектакля «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской. 

Афиша Искусство Краснодар Развлечения Театры

Новости

Циничный договор. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» по мотивам романа XVIII века
Астротуризм на Кубани: под Мезмаем пройдет слет астрономов-любителей, на который могут приехать все желающие
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад»
Атака БПЛА на Таганрогский залив: погиб матрос, повреждены четыре судна
Минюст РФ признал политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Ранее он выступал с критикой СВО
Власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС

Лента новостей

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
8 июля, 12:19
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Исполнитель желаний
9 июля, 15:10
Исполнитель желаний
Как Россия превратилась в ремейк малобюджетного хоррора про джинна
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
8 июля, 17:17
В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд
Как изменится движение?

Реклама на сайте