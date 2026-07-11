Циничный договор. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» по мотивам романа XVIII века
Краснодарцы смогут оценить постановку по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло (16+)
Театр «Мой» анонсировал на 17, 18 и 19 июля показ спектакля «Связь» по мотивам французского романа конца XVIII века, написанного Шодерло де Лакло. Режиссер Станислав Слободянюк определяет постановку как драматический триллер.
Два закоренелых циника, Марго и Максим, заключают договор. Она движима жаждой мести: ее бывший возлюбленный собрался связать себя узами брака с наивной юной Настей. Максиму поручено соблазнить невесту до того, как прозвучит свадебный марш.
Но у парня более дерзкие планы. Его истинная цель — женщина с безупречной репутацией Ольга. Он хочет завоевать ее сердце, что станет венцом всей его любовной биографии.
Роли в постановке исполнили Андрей Сафронов, Марго Макарова, Алина Чечкина, Кристина Редько, Катя Брагина и Анзор Беков.
Показы спектакля пройдут 17, 18 и 19 июля в театре «Мой». Подробности можно уточнить у организаторов.
Напомним, в 1999 году вышел культовый фильм «Жестокие игры» по роману «Опасные связи» Шодерло де Лакло. В ленте снялись Риз Уизерспун, Райан Филлипп и Сара Мишель Геллар.
В 2024 году стриминговый сервис Prime Video выпустил одноименный ремейк в формате сериала. Действие разворачивается в элитном колледже в Вашингтоне. Проект получил сдержанные отзывы. Критики и зрители отметили, что телевизионная адаптация получилась не такой увлекательной и глубокой, как оригинальная версия.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 и 12 июля состоится премьера спектакля «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской.