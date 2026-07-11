Циничный договор. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Связь» по мотивам романа XVIII века

Театр «Мой» анонсировал на 17, 18 и 19 июля показ спектакля «Связь» по мотивам французского романа конца XVIII века, написанного Шодерло де Лакло. Режиссер Станислав Слободянюк определяет постановку как драматический триллер.

Два закоренелых циника, Марго и Максим, заключают договор. Она движима жаждой мести: ее бывший возлюбленный собрался связать себя узами брака с наивной юной Настей. Максиму поручено соблазнить невесту до того, как прозвучит свадебный марш.

Но у парня более дерзкие планы. Его истинная цель — женщина с безупречной репутацией Ольга. Он хочет завоевать ее сердце, что станет венцом всей его любовной биографии.