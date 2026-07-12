Паводок на Кубани уничтожил более 8 тыс. гектаров посевов. Ущерб превысил 300 млн рублей

В Краснодарском крае паводок затопил более 8 тыс. гектаров сельхозугодий в Крымском и Славянском районах

В ведомстве уточнили, что в границах зоны ЧС оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств.

12 июля в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сообщили ТАСС, что в Крымском и Славянском районах из-за затяжного паводка затопило 8240 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Предварительный экономический ущерб от разгула стихии оценили более чем в 300 млн рублей.

Основной удар пришелся на Крымский район — там под водой оказался 7381 гектар угодий. В Славянском районе подтоплено 859 гектаров. Паводковые воды залили поля с посевами кукурузы, подсолнечника, сои, озимой пшеницы и других сельхозкультур.

В министерстве заявили, что компенсировать убытки за счет страхования могут только три пострадавшие сельхозорганизации и два фермерских хозяйства.

В связи с этим ведомство планирует предоставить субсидии пострадавшим аграриям — финансировать часть затрат на проведение нового сева и комплекса агротехнологических работ. Средства пойдут на подготовку площадей под озимые и яровые культуры уже для урожая 2027 года.

Напомним, что паводки начались в Краснодарском крае в конце мая. В наиболее пострадавших Крымском и Славянском районах до сих пор действует режим ЧС.

Отметим, что май 2026 года стал самым влажным на Кубани за последние полвека. В регионе выпал 161 мм осадков.