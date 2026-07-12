Ситуация с топливом в Краснодаре: список работающих АЗС на 12 июля
В Краснодаре 12 июля работают 57 автозаправочных станций, а 46 АЗС временно прекратили отпуск топлива
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в городе работают 57 заправочных станций. Еще 46 АЗС временно прекратили отпуск горючего, а 11 объектов остаются закрытыми из-за ремонта.
Ситуация с доступностью разных видов топлива в Краснодаре выглядит следующим образом:
- АИ-92 — в наличии на 43 АЗС;
- ДТ (дизель) — доступно на 52 АЗС;
- АИ-95 — можно найти только на 29 АЗС;
- АИ-100 — есть всего на 7 станциях во всем городе.
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:
Список работающих заправок:
- «Роснефть»: Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Уральская;
- «Лукойл»: Уральская, Крылатая, Российская, Дзержинского, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Ставропольская;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (две АЗС: возле хутора Ленина и по направлению от хутора в город), Восточно-Кругликовская, 1-я Дорожная, Калинина, Евдокии Сокол, Евдокимовская, Западный обход, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Ростовское шоссе, Пластунская;
- Teboil: Российская, Красных Партизан;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная;
- Atan: хутор Ленина, Красных Партизан;
- Единичные АЗС других сетей: «Татнефть» (Ростовское шоссе), «СитиОйл» (Ростовское шоссе), «Ирбис» (Степана Разина), PNB (Шевченко), «ОПТИ» (Красных Партизан), Petrol (70-летия Октября).
Напомним, что в субботу, 11 июля, заправить автомобиль в Краснодаре можно было на 58 АЗС.
Как писали Юга.ру, 10 июля власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС.
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