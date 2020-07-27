В одном из отделений налоговой службы Краснодара обнаружили коронавирус

Краснодарский край

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27 июля стало известно, что отделение ИФНС №4 в Краснодаре приостановило прием граждан из-за выявленного случая заражения коронавирусом

В паблике «Туподар» 27 июля опубликовали фотографию объявления, которое размещено на дверях ИФНС № 4 в Краснодаре на улице Красных партизан, 122. Согласно объявлению, с 22 июля до 5 августа личный прием налогоплательщиков в учреждении приостановлен в связи в выявленным случаем заболевания коронавирусом.

В это время вся корреспонденция, а также налоговая и бухгалтерская отчетности, принимаются через бокс, который выставляют у здания в рабочие дни по следующему графику:

  • Понедельник, среда с 9:00 до 18:00;
  • Вторник, четверг с 9:00 до 20:00;
  • Пятница с 9:00 до 16:45

Отметим, что на сайте ФНС сообщается, что прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекции приостановлены с 22 июля, однако дата возобновления работы учреждения не публикуется. Там говорится, что налогая будет закрыта до особого распоряжения руководителя УФНС России по Краснодарскому краю.

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Ранее Юга.ру сообщали, что в июле из-за коронавируса в Кропоткине временно закрыли суд, персонал поликлиники № 13 в Краснодаре заболел коронавирусом и прием пациентов проводится по другим адресам. Также из-за коронавируса в центральной районной больнице Славянского района закрыли прием во всех стационарных отделениях за исключением педиатрического, а пациентов и сотрудников оставили на обсервацию.

Кроме того, в июле стало известно о том, что COVID-19 был диагностирован у ряда кубанских чиновников: 9 июля информацию о положительном тесте на коронавирус подтвердила председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, 22 июля стало известно, что инфекцию выявили у главы Мостовского района Сергея Ласунова, а 27 июля — о заболевшем коронавирусом главе Красноармейского района Юрии Васине.

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