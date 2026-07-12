Ночью над Ростовской областью сбили 20 БПЛА: под удар попали два города, четыре района и танкер
В Ростовской области в результате атаки беспилотников танкер в Азово-Черноморском морском канале получил повреждения
12 июля губернатор Ростовской области сообщил в своем телеграм-канале, что ночью в небе над регионом сбили 20 БПЛА. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района (Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский), а также акватория Таганрогского залива.
По данным главы области, один из дронов упал на 885-м км трассы М-4 «Дон» по направлению на юг. Движение транспорта на участке полностью перекрывали. Поток автомобилей временно перенаправляли в объезд через поселок Тарасовский. Сейчас движение на участке восстановили. Пострадавших нет.
Помимо этого, в результате атаки беспилотников при заходе в Азово-Черноморский морской канал получил повреждения танкер. Никто из членов экипажа не пострадал. На борту судна вспыхнул пожар, который уже локализовали. Слюсарь отметил, что танкер шел пустым, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов в акватории нет.
Напомним, что 11 июля в Таганрогском заливе БПЛА повредили четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. В результате атаки погиб матрос технического судна.
Как писали Юга.ру, российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами БПЛА по НПЗ.
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