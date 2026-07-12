Ночью над Ростовской областью сбили 20 БПЛА: под удар попали два города, четыре района и танкер

12 июля губернатор Ростовской области сообщил в своем телеграм-канале, что ночью в небе над регионом сбили 20 БПЛА. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района (Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский), а также акватория Таганрогского залива.

По данным главы области, один из дронов упал на 885-м км трассы М-4 «Дон» по направлению на юг. Движение транспорта на участке полностью перекрывали. Поток автомобилей временно перенаправляли в объезд через поселок Тарасовский. Сейчас движение на участке восстановили. Пострадавших нет.