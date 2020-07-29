В Сочи закрыли на карантин суд из-за заражения коронавирусом помощника судьи

В Сочи 29 июля временно закрыли Адлерский районный суд из-за коронавируса

Адлерский районный суд закрыли на карантин до 12 августа. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда, коронавирусом заболел помощник судьи.

Судьи и работники аппарата находятся на самоизоляции, за их состоянием наблюдают медики. Личный прием в суде приостановлен, документы гражданам рекомендовали отправлять по почте.

Исполнять обязанности судей Адлерского райсуда с 29 июля по 5 августа будут судьи Хостинского районного суда, а с 6 по 12 августа — Центрального.

Интернет-пользователи опубликовали видео, на котором работник суда рассказал посетителям, что заболевший коронавирусом сотрудник был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.