В Сочи закрыли на карантин суд из-за заражения коронавирусом помощника судьи

Краснодарский край

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В Сочи 29 июля временно закрыли Адлерский районный суд из-за коронавируса

Адлерский районный суд закрыли на карантин до 12 августа. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда, коронавирусом заболел помощник судьи.

Судьи и работники аппарата находятся на самоизоляции, за их состоянием наблюдают медики. Личный прием в суде приостановлен, документы гражданам рекомендовали отправлять по почте.

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Исполнять обязанности судей Адлерского райсуда с 29 июля по 5 августа будут судьи Хостинского районного суда, а с 6 по 12 августа — Центрального.

Интернет-пользователи опубликовали видео, на котором работник суда рассказал посетителям, что заболевший коронавирусом сотрудник был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июле отделение ИФНС №4 приостановило прием граждан из-за выявленного случая заражения коронавирусом.

Также в июле стало известно о том, что COVID-19 был диагностирован у ряда кубанских чиновников: 9 июля информацию о положительном тесте на коронавирус подтвердила председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, 22 июля стало известно, что инфекцию выявили у главы Мостовского района Сергея Ласунова, а 27 июля — о заболевшем коронавирусом главе Красноармейского района Юрии Васине.

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