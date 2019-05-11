В Чечне взорвалась цистерна на автозаправке

В Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 10 мая на автозаправочной станции загорелись две цистерны

В 21:58 спасателям сообщили, что на окраине села Ножай-Юрт произошел пожар на АЗС. Загорелись две цистерны с пропаном емкостью 10 и 30 кубометров. Одна из них, меньшей емкости, взорвалась до приезда пожарных.

В 1:25 огонь локализовали, написал RT. В 2:04 пожар на площади 40 кв. метров был потушен. На месте работали 50 человек и 10 спецмашин.