В Чечне взорвалась цистерна на автозаправке
В Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 10 мая на автозаправочной станции загорелись две цистерны
В 21:58 спасателям сообщили, что на окраине села Ножай-Юрт произошел пожар на АЗС. Загорелись две цистерны с пропаном емкостью 10 и 30 кубометров. Одна из них, меньшей емкости, взорвалась до приезда пожарных.
В 1:25 огонь локализовали, написал RT. В 2:04 пожар на площади 40 кв. метров был потушен. На месте работали 50 человек и 10 спецмашин.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике. В ведомстве добавили, что расстояние от заправки до жилых домов составляет 400-500 метров, угрозы перехода пламени на другие объекты не было, однако сотрудники МВД оцепили территорию.
Как писали Юга.ру, 7 мая в Дагестане произошел крупный пожар на автозаправочном комплексе. Горели цистерна и одноэтажная постройка, пламя распространилось на площади 500 кв. метров.
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