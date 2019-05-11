В Чечне взорвалась цистерна на автозаправке

Чечня

Распечатать

В Ножай-Юртовском районе Чечни ночью 10 мая на автозаправочной станции загорелись две цистерны

В 21:58 спасателям сообщили, что на окраине села Ножай-Юрт произошел пожар на АЗС. Загорелись две цистерны с пропаном емкостью 10 и 30 кубометров. Одна из них, меньшей емкости, взорвалась до приезда пожарных.

В 1:25 огонь локализовали, написал RT. В 2:04 пожар на площади 40 кв. метров был потушен. На месте работали 50 человек и 10 спецмашин.

Читайте также:

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике. В ведомстве добавили, что расстояние от заправки до жилых домов составляет 400-500 метров, угрозы перехода пламени на другие объекты не было, однако сотрудники МВД оцепили территорию.

Как писали Юга.ру, 7 мая в Дагестане произошел крупный пожар на автозаправочном комплексе. Горели цистерна и одноэтажная постройка, пламя распространилось на площади 500 кв. метров. 

МЧС Пожары Топливо
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Чечне взорвалась цистерна на автозаправке
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Енисеем»
Путин упал на хоккейном матче в Сочи. А перед этим забил 8 шайб
Младенец погиб в перевернувшейся в ДТП машине без удерживающего кресла на Кубани
Instagram придумал, как бороться с противниками прививок
В Севастополе повредили памятник крымским татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале