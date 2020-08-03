С начала лета Кубань посетили 2,3 млн туристов

Краснодарский край

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3 августа власти Краснодарского края сообщили о количестве туристов, посетивших регион в течение июля и августа

В администрации края сообщили, что на сегодня средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляет 78,6%. На Азовском море номерной фонд загружен на 72%, в степной и предгорной зонах — на 54%.

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Специалисты взяли 4 тыс. проб в Черном море. Анализ показал, что качество воды соответствует санитарным нормам. В пресс-службе администрации отметили, что мониторинговые группы продолжают контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора в гостиницах и санаториях. Тем не менее, в Краснодарском крае продолжается рост числа зараженных — за последние сутки в крае COVID-19 подтвердили у 113 человек. За все время наблюдения умерли 117 пациентов.

Напомним, 1 августа Россия открыла границы с Абхазией. За первые сутки ее перешли около 7,5 тыс. человек. Власти Абхазии выразили обеспокоенность количеством прибывающих туристов и тем, что на всех может не хватить мест с больнице.

Азовское море Курорты и туризм отдых Отели путешествия Черное море

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