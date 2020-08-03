С начала лета Кубань посетили 2,3 млн туристов

3 августа власти Краснодарского края сообщили о количестве туристов, посетивших регион в течение июля и августа

В администрации края сообщили, что на сегодня средняя заполняемость отелей, санаториев и гостиниц на Черноморском побережье составляет 78,6%. На Азовском море номерной фонд загружен на 72%, в степной и предгорной зонах — на 54%.

Специалисты взяли 4 тыс. проб в Черном море. Анализ показал, что качество воды соответствует санитарным нормам. В пресс-службе администрации отметили, что мониторинговые группы продолжают контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора в гостиницах и санаториях. Тем не менее, в Краснодарском крае продолжается рост числа зараженных — за последние сутки в крае COVID-19 подтвердили у 113 человек. За все время наблюдения умерли 117 пациентов.