Доктор Мясников назвал море в Сочи компотом из тел

Краснодарский край

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Телеведущий и врач Александр Мясников раскритиковал эпидограничения, действующие в Сочи

Напомним, 25 июня в Краснодаре прошло совещание краевого оперативного штаба по вопросу выхода из режима ограничений, который был введен из-за коронавируса. Но по-прежнему закрытыми остались бассейны, а также бани и сауны в регионе, в том числе и в Сочи. 

Телеведущий и врач Александр Мясников посетил курорт в прошлый уик-энд и поделился впечатлениями в своем телеграм-канале. Доктор призвал открыть бассейны. Негодование врача вызвали переполненные пляжи курорта.

«В море — компот из тел. При этом великолепный 50-метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее — на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора!», — пишет Мясников. 

По его словам, на сочинских пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям. 

«Как это называется? Правильно — идиотизм! Причем намного более вредный, чем просто вызывающий возмущение своей очевидной глупостью: он подрывает в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением СOVID», — считает доктор.

Как писали Юга.ру, в июле морская вода на Кубани прогрелась до 29 °С. 

Курорты и туризм отдых Сочи Черное море

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