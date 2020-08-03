«Справиться с таким потоком больных будет крайне сложно». Власти Абхазии обеспокоились количеством прибывающих туристов

Власти Абхазии 2 августа обратили внимание на свободное перемещение туристов через границу с Россией в условиях коронавируса

Как писали Юга.ру, накануне в России объявили об открытии границы с Абхазией 1 августа. Однако президент республики Аслан Бжания сказал, что называть дату открытия пока рано, а его пресс-секретарь Марианна Квициния отметила, что сейчас обсуждаются механизмы этого события.

Несмотря на это, 1 августа граница начала работать, а в соцсетях стали появляться видео и фотографии с большим потоком людей, идущих через посты. За первые сутки границу пересекли около 7,5 тыс. человек.

2 августа в министерстве Абхазии выразили обеспокоенность беспрепятственным движением и сообщили, что планировали постепенное открытие границы с необходимостью предоставлять справку либо COVID-паспорт. Однако же сейчас граница оказалась полностью открыта, сообщил замминистра здравоохранения Алхас Конджария.

Конджария обратил внимание и на то, что еще до открытия в стране произошла вспышка заражения коронавирусом, из-за чего больница в Гудауте начала заполняться:

«Уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно».

Чиновник добавил, что если к инфицированным прибавить еще и приезжих, то оказание помощи может стать невозможным. В свою очередь, член оперативного штаба и депутат парламента Алхас Джинджолия отметил, что на границе с Россией по реке Псоу нужны ограничительные меры.

За все время наблюдения в Абхазии выявили 98 случаев заражения (на 2 августа), при этом 60 из них выявили с 22 июля по 1 августа, отмечает ТАСС. 37 пациентов выздоровели, 3 человека умерли.