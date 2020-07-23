ФК «Краснодар» расстался с Фернандешем и Фьолусоном

В следующем игровом году за черно-зеленых не сыграют хавбек Мануэл Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолусон, об этом 23 июля сообщила пресс-служба «Краснодара». Контракт с португальским полузащитником истек по окончании сезона-2019/20, а договор исландского игрока был рассчитан до конца сезона-2020/21, однако сотрудничество решили досрочно прекратить по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, «Уфа» в июле взяла в аренду 21-летнего воспитанника Академии «Краснодара» Артема Голубева, после чего клуб выкупил его трансфер. За неполный сезон полузащитник успел сыграть за «Уфу» 20 матчей.

Напомним, Фьолусон пополнил стан «быков» летом 2018 года и за два года провел 28 матчей. Фернандеш перешел в «Краснодар» в сентябре 2019 года, на его счету 19 игр и три забитых мяча. Голубев провел за «Краснодар-2» 106 матчей, в которых отличился двумя голами.

Как писали Юга.ру, 19 июля главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о том, что вратарь «горожан» Станислав Крицюк досрочно покинул команду.