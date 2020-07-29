Защитник Игорь Смольников вернулся в «Краснодар»

В пресс-службе ФК «Краснодар» 29 июля сообщили, что футболист Игорь Смольников подписал контракт с клубом

Напомним, в июне 2012 года Игорь Смольников перешел из «Ростова» в «Краснодар». В пресс-службе «быков» тогда сообщали, что защитник подписал соглашение с клубом на четыре года.

Смольников отыграл за «Краснодар» 31 матч, закрепился в основном составе, а в 2013 году был куплен петербургским «Зенитом». СМИ тогда оценили трансфер футболиста от 3,5 до 6 млн евро.

«К настоящему моменту все формальности улажены. Игорь Смольников подписал с "Краснодаром" двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, который вступит в силу 1 августа 2020 года», — сообщили в пресс-службе ФК «Краснодара».

Летом 2020 года срок трудового соглашения Смольникова с «Зенитом» истек, и 31-летний защитник в статусе свободного агента вернулся в «Краснодар».

Как писали Юга.ру, 19 июля главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о том, что вратарь «горожан» Станислав Крицюк досрочно покинул команду. А 23 июля в футбольном клубе сообщил об уходе трех игроков из состава команды: хавбека Мануэла Фернандеша и защитника Йона Гудни Фьолусона. Кроме того, «Уфа» в июле взяла в аренду 21-летнего воспитанника Академии «Краснодара» Артема Голубева, после чего клуб выкупил его трансфер.

Напомним, 22 июля «Краснодар» в заключительном матче сезона разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, выиграв бронзу чемпионата России.