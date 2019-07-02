Игроки ФК «Краснодар» подорожали почти до 132 млн евро
Общая трансферная стоимость игроков футбольного клуба «Краснодар» 1 июля достигла 131,95 млн евро
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По оценке немецкого портала Transfermarkt, самым дорогим футболистом «быков» стал Виктор Классон — он подорожал на 10 млн евро и теперь стоит 18 млн евро. На втором месте расположился новичок команды 24-летний нидерландец Тонни Вилена стоимостью 14 млн евро. На 6,5 млн евро подорожал и полузащитник Масиэл Вандерсон — до 11 млн евро.
Кроме того, подорожал Юрий Газинский (с 5,2 до 10 млн евро), Урош Спаич (с 5 до 7,5 мл евро), Кристиан Рамирес (с 3,5 до 7,5 млн евро), Сергей Петров (с 3 до 5 млн евро), Александр Мартынович (с 2,4 до 4 млн евро).
Молодые игроки и воспитанники «Краснодара» Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Шапи Сулейманов также сильно поднялись в цене — до 6 млн евро. Так, Игнатьев в прошлом сезоне стоил 900 тыс. евро, Сулейманов — 500 тыс. евро, а голкипер Сафонов всего 300 тыс. евро.
Однако у черно-зеленых есть игроки, которые упали в цене. Это вратари Станислав Крицюк и Андрей Синицын. Их стоимость в новом сезоне составляет 4,5 млн евро и 1,2 млн евро соответственно. Дешевле стал и нападающий Ари — 2,5 млн евро.
За год ФК «Краснодар» подорожал почти на 59% (с 83,15 млн евро до 131 млн евро) и поднялся на третье место по стоимости игроков Российской премьер-лиги. Первое место занимает «Зенит» (170,9 млн евро), второе — ЦСКА (137,85 млн евро).
Как сообщали Юга.ру, 15 мая «быки» стали пятыми по стоимости игроков Российской премьер-лиги (100,9 млн евро).
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