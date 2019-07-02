Игроки ФК «Краснодар» подорожали почти до 132 млн евро

По оценке немецкого портала Transfermarkt, самым дорогим футболистом «быков» стал Виктор Классон — он подорожал на 10 млн евро и теперь стоит 18 млн евро. На втором месте расположился новичок команды 24-летний нидерландец Тонни Вилена стоимостью 14 млн евро. На 6,5 млн евро подорожал и полузащитник Масиэл Вандерсон — до 11 млн евро.

Кроме того, подорожал Юрий Газинский (с 5,2 до 10 млн евро), Урош Спаич (с 5 до 7,5 мл евро), Кристиан Рамирес (с 3,5 до 7,5 млн евро), Сергей Петров (с 3 до 5 млн евро), Александр Мартынович (с 2,4 до 4 млн евро).