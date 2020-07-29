В Анапе перевернулся катер с 10 пассажирами

СК возбудил уголовное дело после того, как 27 июля в Черном море у берегов Анапы перевернулся катер

Следствие установило, что в акватории Черного моря в районе причала Анапы катер «Касатка-1» катал десятерых пассажиров, в том числе четырех детей. На расстоянии 500 метров от берега водитель судна превысил скорость и выбрал неправильную траекторию маневра по волнам.

В результате катер толкнуло волной и он перевернулся, все пассажиры выпали за борт и оказались в воде. Никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили 29 июля в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.