В Анапе перевернулся катер с 10 пассажирами
СК возбудил уголовное дело после того, как 27 июля в Черном море у берегов Анапы перевернулся катер
Следствие установило, что в акватории Черного моря в районе причала Анапы катер «Касатка-1» катал десятерых пассажиров, в том числе четырех детей. На расстоянии 500 метров от берега водитель судна превысил скорость и выбрал неправильную траекторию маневра по волнам.
В результате катер толкнуло волной и он перевернулся, все пассажиры выпали за борт и оказались в воде. Никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили 29 июля в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
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Напомним, 5 июля 2019 года в Черном море в районе Джубги перевернулся прогулочный катер «Атолл». На борту находились 49 человек, при этом максимальная вместимость судна составляла 11 человек. В результате происшествия погибли две туристки 42 и 34 лет.
На водителя судна завели уголовное дело, он пытался сбежать от следствия, однако его задерждали. Владелец судна также находился в розыске. Спустя год после трагедии СК рассказал, что одной из причин случившегося стало то, что в конструкцию катера внесли существенные изменения.
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