Спустя год СК нашел причину смертельного ЧП в Джубге, где перевернулся катер с 49 туристами

В следственном комитете 21 июля рассказали подробности уголовного дела в отношении водителя и владельца катера, который перевернулся год назад в поселке Джубга Туапсинского района

Происшествие случилось 5 июля 2019 года в Черном море. Прогулочный катер «Атолл» перевернулся в 300 метрах от берега. По последним данным, на борту находились 49 человек, включая 19 детей. При этом максимальная вместимость судна составляла 11 человек. В результате происшествия погибли две женщины 42 и 34 лет.

Катером управлял 56-летний житель Краснодарского края. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Еще одно дело возбудили в отношении владельца судна — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Капитан пытался сбежать от следствия, однако его задерждали. Владелец судна также находился в розыске.

21 июля 2020 года стало известно, что одной из причин случившегося стало то, что в конструкцию катера внесли существенные изменения. Они привели к ухудшению показателей устойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости. Двигатель катера был неисправен, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В ведомстве добавили, что завершили расследование уголовных дел, в ближайшее время их направят в суд.