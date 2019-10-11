Кондратьев поручил разработать регламент контроля работы коммерческих судов на курортах Кубани

На совещании в Анапе по вопросам развития курортной отрасли Кубани обсудили разработку документации для регулирования работы маломерных коммерческих судов

Мероприятие прошло 11 октября. Губернатор края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важным элементом качественного отдыха является безопасность. Случаи перегруза пассажирских маломерных судов он назвал недопустимыми.

Он напомнил, что сейчас в числе полномочий Ространснадзора — посадка и высадка пассажиров только в границах портов. Однако туристы отправляются на прогулку на катерах прямо с пляжей. Такие места посадки сейчас контролируются недостаточно, отметил глава региона.

«Технические зоны также должны быть под контролем. Более того, за каждой из них необходимо закрепить специалиста, обеспечивающего четкий порядок высадки и посадки людей», — сказал губернатор.

Он поручил проработать регламент безопасных условий перевозок туристов на воде и выйти с этой инициативой на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По данным властей, в этом году в Краснодарском крае отдохнуло 15,3 млн человек. Основная нагрузка — 67% от общего потока — пришлась на летние месяцы.