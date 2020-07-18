В Сочи оштрафовали мужчину за то, что он вывесил из окна квартиры флаг со свастикой

Прокуратура Краснодарского края 17 июля сообщила, что в Сочи был оштрафован мужчина за демонстрацию свастики

С 8 по 10 мая этого года 31-летний житель Сочи разместил в окне квартиры, где он проживает, флаг с изображением свастики.

«Нацистская символика жителем города демонстрировалась в памятные для России даты, посвященные Великой Победе над фашистской Германией. Указанное деяние оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По инициативе прокуратуры Сочи, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В суде мужчина признал свою вину и добавил, что не придерживается националистических взглядов. С учетом состояния здоровья и раскаяния, суд назначил сочинцу штраф. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе краевой прокуратуры, сумма штрафа составила 2 тыс. рублей.

Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в 2009 году на Кубани привлекли к ответственности руководство школы , на стенах которой обнаружили экстремистские надписи. В 2014 году в Белореченском районе оштрафовали мужчину за продажу каски со свастикой. В 2015 году в Сочи оштрафовали владельца магазина «Лавка старьевщика» за продажу формы с нацистскими эмблемами.

Также в 2015 году в Краснодаре завели дело на активистку за размещение в соцсетях картинок с символикой фашизма. В 2017 году широкий общественный резонанс вызвало дело другого краснодарского активиста, Алексея Мандригели, который отбыл десять суток ареста за публикацию в 2012 году фотографии, на которой президент России Владимир Путин изображен на фоне свастики.

В 2018 году в Ставрополе арестовали студента на трое суток за репост материала о музее Второй мировой войны.