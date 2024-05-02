Погода в Краснодаре: короткая рабочая неделя будет теплой и облачной

В Краснодарском крае в период с 2 по 4 мая прогнозируют переменную облачность

В Краснодаре, в четверг, 2 мая ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 21-23 °С, сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае 2 мая будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, вечером порывы 15-18 м/с. Температура воздуха на Кубани 18-23 °С, в горах 13-18 °С.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, в Новороссийске в первой половине дня порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 18-23 °С.



С 3 по 4 мая в Краснодарском крае прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 3 мая днем 12-14 м/с, а 4 мая 15-18 м/с.



Температура воздуха в регионе ночью 3 мая 10-15 °С, а 4 мая 8-13 °С. В восточной половине края в этот период ночью 5-10 °С. Днем 3 мая 20-25 °С, 4 мая 17-22 °С. В горах ночью 5-10 °С, днем 3 мая 13-18 °С, а 4 мая 10-15 °С.

На Черноморском побережье 3-4 мая ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, в Новороссийске до 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 3 мая 11-16 °С, 4 мая 9-14 °С, днем в эти дни на побережье 18-23 °С.