В Ставрополе студента арестовали на трое суток за репост материала о музее Второй мировой войны

Студента Ставропольского аграрного университета Павла Карачаушева арестовали за репост репортажа о музее Второй мировой войны в Польше из блога Ильи Варламова на свою страницу в соцсети «ВКонтакте»

Инцидент случился в марте 2018 года. Павел Карачаушев рассказал, что сотрудник управления по противодействию экстремизму в штатском забрал его с лекции в вузе и отвез в прокуратуру. По пути у молодого человека пытались узнать, участвует ли он в митингах и поддерживает ли Алексея Навального.

В прокуратуре Карачаушеву показали публикацию, из-за которой на него завели дело, — репост материала об открытии музея Второй мировой войны в Гданьске, который был опубликован на сайте varlamov.ru. На одной из фотографий был флаг нацистской Германии. Студента обвинили в размещении свастики в соцсети.

Молодой человек пытался объяснить, что это фотография из музея и что он не пропагандирует идеологию национал-социализма. Сотрудники Центра «Э» и прокурор пообещали задержанному, что его, скорее всего, оправдают, максимум выпишут штраф 1 тыс. рублей.

Затем Павла Карачаушева доставили в Ленинский районный суд, который вынес приговор. В постановлении говорится, что задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел эти обстоятельства, а также то, что парень впервые привлекался к административной ответственности, однако с учетом «общественной опасности» правонарушения, вместо штрафа назначил трое суток ареста.