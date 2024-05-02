На лето 2024 года загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи составила 55%

«К концу апреля на летние месяцы в среднем куплено уже около 55% кают. Если говорить только про летние месяцы, то это около 14 тыс. пассажиров, что примерно на 30% больше, чем в летние месяцы прошлого года. Так как для Astoria Grande это только третий сезон, то прирост от года к году очень ощутимый», — рассказал Станислав Наумов.



По его словам, в августе 2023 года на лето 2024 года каюту можно было забронировать на 30-35% дешевле, чем сегодня.

В компании отметили, что в июне Astoria Grande будет отправляться из Сочи в недельные круизы каждую субботу. Запланированы два маршрута: черноморский — с двухдневной стоянкой в Стамбуле; и средиземноморский — с проходом через проливы и двухдневной стоянкой в турецком городе Чешме.