На лето 2024 года загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи составила 55%

Краснодарский край

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  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Генеральный агент по продажам и продвижению Astoria Grande рассказал о загрузке лайнера летом 2024 года

В конце апреля 2024 года загрузка круизного лайнера на лето составила 55%. Об этом гендиректор «СК Аквилон» (генеральный агент по продажам и продвижению Astoria Grande) Станислав Наумов сообщил «РБК Краснодар»

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«К концу апреля на летние месяцы в среднем куплено уже около 55% кают. Если говорить только про летние месяцы, то это около 14 тыс. пассажиров, что примерно на 30% больше, чем в летние месяцы прошлого года. Так как для Astoria Grande это только третий сезон, то прирост от года к году очень ощутимый», — рассказал Станислав Наумов.

По его словам, в августе 2023 года на лето 2024 года каюту можно было забронировать на 30-35% дешевле, чем сегодня.

В компании отметили, что в июне Astoria Grande будет отправляться из Сочи в недельные круизы каждую субботу. Запланированы два маршрута: черноморский — с двухдневной стоянкой в Стамбуле; и средиземноморский — с проходом через проливы и двухдневной стоянкой в турецком городе Чешме.

Напомним, что с 1 мая между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустили морское сообщение.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году лайнер Astoria Grande совершит 47 круизов из Сочи.

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