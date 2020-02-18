Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики в просветительских целях
Депутаты Госдумы 18 февраля приняли поправки в административный кодекс РФ об отмене штрафов за демонстрацию нацисткой символики. Теперь свастику можно демонстрировать, главное — без пропаганды
Напомним, в ноябре 2019 года Госдума приняла законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебных и просветительских целях.
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А 18 февраля 2020 года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к КоАП, отменяющие административную ответственность за использование нацистской символики.
Парламентарии хотят отменить штрафы в тех случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», сообщили на сайте Госдумы.
Существующий административный кодекс предусматривает штраф в размере 1-2 тыс. рублей либо арест до 15 суток для граждан, штраф от 1 до 4 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 до 50 тыс. рублей для юрлиц, уточнил RT.
«Из законодательства, наконец, убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмов о Великой Отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото и кинохроники», — сказала автор законопроекта Елена Ямпольская.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что в России любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, могло служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.
Документ отправлен на рассмотрение в Совет Федерации, также его должен принять президент России.
Отметим, что в 2017 году, по данным Генпрокуратуры, к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ было привлечено 1 тыс. 665 человек, что на 35% больше, чем в 2015 году. Из них 92% были оштрафованы, а 8 % получили наказание в виде административного ареста.
Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в марте 2017 года краснодарский активист Алексей Мандригеля отбыл десять суток ареста за публикацию в 2012 году фотографии, на которой президент России Владимир Путин изображен на фоне свастики. В 2017 году прокуратура Краснодара дважды заводила административные дела на блогера Леонида Кудинова за демонстрацию нацистской символики в видеоролике с использованием картинки из патриотических групп в соцсетях где опубликованы оппозиционеры или иностранные политики в нацистской форме. Блогер пояснил, что своим видео он хотел показать двойные стандарты правоохранительных органов. А в 2018 году в Ставрополе студента арестовали на трое суток за репост материала о музее Второй мировой войны.