В Крыму ворота мечети изрисовали свастикой
Крым Елена Лободина
Неизвестные нанесли на ограждение центральной мечети Белогорска в Крыму изображения фашистской свастики и написали нецензурные слова
Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В Духовном управлении мусульман региона (ДУМК) осудили акт вандализма. По словам муфтия Крыма Эмирали Аблаева, подобных случаев в республике не было зафиксировано в течение четырех последних лет.
Муфтият призвал сотрудников правоохранительных органов провести расследование и найти вандалов.
В пресс-службе ГУ МВД по РК заявили, что не комментируют эту информацию, передает «Интерфакс».
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