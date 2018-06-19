В Крыму ворота мечети изрисовали свастикой

Неизвестные нанесли на ограждение центральной мечети Белогорска в Крыму изображения фашистской свастики и написали нецензурные слова

Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В Духовном управлении мусульман региона (ДУМК) осудили акт вандализма. По словам муфтия Крыма Эмирали Аблаева, подобных случаев в республике не было зафиксировано в течение четырех последних лет.

Муфтият призвал сотрудников правоохранительных органов провести расследование и найти вандалов.

В пресс-службе ГУ МВД по РК заявили, что не комментируют эту информацию, передает «Интерфакс».