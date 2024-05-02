В Сочи отремонтировали дорогу к башне на горе Ахун
В Сочи отремонтировали ведущую к башне на горе Ахун дорогу
Специалисты выровняли и покрасили покосившиеся бордюры, провели уборку, обновили ограждения и большие декоративные горшки для цветов, высадили и сезонные растения. К лету здесь планируется установить новые фонарные столбы.
На территории комплекса открыли тематическую выставку, посвященную истории строительства объекта. На данный момент башня на горе Ахун остается закрытой для посещения. Решается вопрос о реконструкции туристического комплекса.
Как писали Юга.ру, туристические маршруты к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и смотровой башне на горе Большой Ахун объединят в одну тропу. Новый маршрут будет иметь несколько входов и выходов, назвать его планируют «Три луча».