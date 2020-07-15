В Краснодаре больше половины детских садов смогли вернуться к работе
Портал Юга.ру выяснил, сколько детских садов к середине июля открылось в Краснодаре после отмены карантина на Кубани
Напомним, детские сады в Краснодарском крае были закрыты в конце марта из-за введенного карантина по коронавирусу. Внутри муниципалитетов карантин завершился 23 мая, однако тогда власти решили не возобновлять работу дошкольных учреждений. Тогда местная жительница записала видеообращение губернатору от имени кубанских родителей с просьбой открыть садики. Однако власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора.
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В июне краевой оперштаб решил разрешить открыть в дошкольных учреждениях дежурные группы. Позже стало известно, что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков и детей из неполных семей.
В Краснодаре с 8 по 26 июня открылось 39 таких групп в 17 детских садах. Их посещали 188 детей, рассказали порталу Юга.ру в городском департаменте образования.
Позже власти решили с 29 июня открыть детсады для всех при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. О том, что это за требования и как часто ребенку нужна будет справка об эпидокружении, можно прочитать здесь.
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К первому дню открытия детских садов в Краснодаре заработали 23 учреждения для 360 воспитанников. Открытие остальных 173 детсадов в городе идет поэтапно, по мере завершения в них ремонтно-профилактических работ и выполнения требований Роспотребнадзора. К 14 июля в Краснодаре заработало 95 детсадов, их посещают более 5 тыс. детей, сообщили 14 июля в городском департаменте образования.
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«Информация о поэтапном открытии возрастных групп в детских садах Краснодара размещается на официальных сайтах образовательных учреждений. По вопросу посещения детского сада родители могут обратиться к заведующему», — уточнили в ведомстве.
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