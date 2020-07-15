В Краснодаре больше половины детских садов смогли вернуться к работе

Портал Юга.ру выяснил, сколько детских садов к середине июля открылось в Краснодаре после отмены карантина на Кубани

Напомним, детские сады в Краснодарском крае были закрыты в конце марта из-за введенного карантина по коронавирусу. Внутри муниципалитетов карантин завершился 23 мая, однако тогда власти решили не возобновлять работу дошкольных учреждений. Тогда местная жительница записала видеообращение губернатору от имени кубанских родителей с просьбой открыть садики. Однако власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора.

В июне краевой оперштаб решил разрешить открыть в дошкольных учреждениях дежурные группы. Позже стало известно, что они будут работать только для детей работников экстренных служб, медиков и детей из неполных семей.

В Краснодаре с 8 по 26 июня открылось 39 таких групп в 17 детских садах. Их посещали 188 детей, рассказали порталу Юга.ру в городском департаменте образования.

Позже власти решили с 29 июня открыть детсады для всех при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. О том, что это за требования и как часто ребенку нужна будет справка об эпидокружении, можно прочитать здесь.

Читайте также: В Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей

К первому дню открытия детских садов в Краснодаре заработали 23 учреждения для 360 воспитанников. Открытие остальных 173 детсадов в городе идет поэтапно, по мере завершения в них ремонтно-профилактических работ и выполнения требований Роспотребнадзора. К 14 июля в Краснодаре заработало 95 детсадов, их посещают более 5 тыс. детей , сообщили 14 июля в городском департаменте образования.

Читайте также: На Кубани зачисление в детские сады продлится до 1 сентября