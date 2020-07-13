Путин заявил, что власти не допустили драматического роста безработицы во время пандемии

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 13 июля прокомментировал ситуацию с безработицей в стране

На совещании с президентом 15 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в июне в России каждую неделю регистрировали около 150 тыс. новых официальных безработных, всего их сейчас в стране 2 млн 424 тыс. человек.

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29 июня министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что за время пандемии 680 тыс. граждан попали на работе под сокращение.

При этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля в России число официально безработных граждан выросло более чем в 3,5 раз. Однако, по словам Мишустина, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».

В конце июня аналитики опубликовали отчет, согласно которому к началу пандемии почти половина россиян не имела никаких сбережений. Позже было опубликовано еще одно исследование. Его авторы заявили, что каждый пятый опрошенный россиянин столкнулся со снижением доходов из-за пандемии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако, усомнился в достоверности этого опроса.

13 июля ситуацию с безработицей в стране на совещании, посвященном реализации национальных проектов, прокомментировал президент Владимир Путин, сообщил телеканал «360».

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«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия имеет большой резерв и может действовать еще более эффективно, уточнил RT.

Безработица Владимир Путин Деньги Коронавирус Министерство труда и социальной защиты России Президент России Трудоустройство Экономика

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