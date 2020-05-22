В России запустили акцию в помощь людям, которые из-за кризиса и пандемии не могут купить еду и лекарства

Фонд «Нужна помощь» 21 мая запустил благотворительную акцию #менякасается в поддержку людей в трудной ситуации

Президент Владимир Путин перед совещанием по ситуации с коронавирусом 11 мая сообщил, что в России официальное число безработных достигло 1 млн 400 тыс. человек. Когда начался период выходных дней в стране, эта цифра была в два раза меньше, напомнил телеканал «360». При этом, по прогнозам Минэкономразвития, безработица в России по итогам года вырастет до 5,7%. Это максимальный показатель за последние девять лет, добавил RT.

12 мая на заседании краснодарского штаба замдиректора Центра занятости населения (ЦЗН) Краснодара Елизавета Мирошниченко рассказала, что после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, в городе выросло количество безработных и обращающихся в службу занятости. По словам Мирошниченко, «такой безработицы у нас не было с 1996 года».

С начала периода самоизоляции в благотворительные фонды России стало поступать все больше просьб о помощи. Из-за пандемии и кризиса люди потеряли средства к существованию и оказались в ситуации, когда не могут купить самое необходимое: еду, одежду и лекарства.

Чтобы поддержать таких людей, благотворительный фонд «Нужна помощь» совместно с платформой Better и агентством Isobar Moscow 21 мая запустили в России акцию #менякасается.

«Сотни благотворительных организаций по всей стране ведут борьбу за судьбы и жизни нуждающихся. Мы решили объединить их и создать единый центр помощи людям в сложной жизненной ситуации», — рассказал директор фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. Цель акции — поддержка россиян, оставшихся без средств к существованию, оказание им гуманитарной помощи.

Как принять участие в акции? оформить на сайте акции #менякасается разовое или регулярное пожертвование;

организовать свой сбор в пользу акции и привлечь к участию друзей и подписчиков;

рассказать о проекте своим друзьям в соцсетях, используя хештег #менякасается.

Эту инициативу поддержал, например, российский музыкант, лидер группы «Звери» Роман Билык.

«Сегодня, когда в стране нет ни одного человека, который не почувствовал бы страх или неуверенность в завтрашнем дне, происходящее касается каждого», — рассказал Алешковский.

Он встретился с теми, кто пострадал в кризис, и поговорил с ними о том, как это произошло и что они думают о будущем. Материал об этом можно прочитать на сайте «Таких дел».

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