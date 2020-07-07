Дмитрий Песков усомнился в том, что у каждого пятого россиянина снизился доход из-за пандемии

Эксперты 7 июля рассказали, как пандемия коронавируса отразилась на благосостоянии россиян. Пресс-секретарь президента РФ усомнился в корректности данных

Утром 7 июля РБК опубликовал результаты опроса, который провели в июне страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива». Согласно исследованию, каждый пятый опрошенный россиянин столкнулся со снижением доходов из-за пандемии, а каждый десятый полностью лишился заработка.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян по всей стране. Их опрашивали дважды — до начала пандемии (в конце февраля — начале марта) и в июне. Доход, названный респондентами, распределялся на всех членов семьи. Выяснилось, что 45% россиян живут на доходы ниже 15 тыс. рублей на одного человека (от 5 до 15 тыс. рублей). При этом доля россиян с доходом выше 15 тыс. рублей за время пандемии и кризиса снизилась с 61,8% до 55,3%, написал телеканал «360».

Результаты опроса прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он усомнился в корректности опроса. «Я бы осторожно ответил: мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая. На основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно», — процитировал Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента добавил, что борьба с бедностью является для российских властей приоритетным направлением, сообщил RT. «Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное», — заявил Песков.