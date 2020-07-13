Генпрокуратура РФ утвердила обвинение сестрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору

Краснодарский край, Вся Россия

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Защитник одной из сестер Хачатурян вечером 12 июля сообщил, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу

Напомним, Ангелина, Крестина и Мария в возрасте 17, 18, и 19 лет убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Защита настаивала на том, что глава семьи ежедневно применял физическое и сексуальное насилие по отношению к дочерям. В сентябре психиатрическая экспертиза показала, что две сестры Хачатурян вменяемы, а младшую девушку поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка».

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Следственный комитет в декабре 2019 года завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Девушек обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, девушки испытывали острую личную неприязнь к своему отцу, вызванную физическими и психическими страданиями, которые он причинял им долгое время. Это посчитали смягчающими вину обстоятельствами.

Следствие отметило, что две сестры осознавали свои действия, поэтому уголовное дело против них направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Дело против младшей сестры было направлено в прокуратуру вместе с постановлением о необходимости принудительного лечения.

Как писали Юга.ру, в 2019 году по всей стране проходила серия пикетов в поддержку сестер. Так, в июне жительница Краснодара вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян. А опрос «Левада-центра» показал, что 41% россиян оправдывают сестер Хачатурян.

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Адвокат одной из сестер, Алексей Липцер, вечером 12 июля сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. В ближайшее время уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, будет направлено в суд.

Защитник отметил, что обвинение генпрокуратуры подписал замгенпрокурора Виктор Гринь, который в декабре прошлого года вернул дело в следственный комитет с указанием переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», — процитировал адвоката телеканал «360».

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Как сообщил адвокат младшей сестры Марии Ярослав Пакулин, дело старших сестер будет рассматривать Московский городской суд, а дело его подзащитной — Бутырский суд Москвы, написал RT.

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