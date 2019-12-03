СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

В пресс-службе Следственного комитета России 3 декабря сообщили о завершении расследования уголовного дела сестер Хачатурян, убивших своего отца в 2018 году

Трех девушек обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, девушки испытывали острую личную неприязнь к своему отцу, вызванную физическими и психическими страданиями, которые он причинял им долгое время. Следователи посчитали это смягчающими вину обстоятельствами. Также следствие отметило, что две сестры во время совершения убийства осознавали свои действия. СК направил уголовное дело против них прокурору для утверждения обвинительного заключения. Дело против младшей сестры направили в прокуроратуру вместе с постановлением о необходимости принудительного лечения.