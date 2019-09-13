41% россиян оправдывают сестер Хачатурян, убивших отца-тирана — «Левада-центр»

В конце августа социологический центр Юрия Левады опросил более 1500 россиян о домашнем насилии и деле сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян. Резонансный процесс начался в июле прошлого года, когда девушки в возрасте 17, 18, и 19 лет убили своего отца. Следствие обвинило их в совершении убийства по предварительному сговору. Им грозит наказание от 8 до 20 лет. Однако защита настаивает на том, что глава семьи привел дочерей к безвыходному положению, ежедневно применяя физическое и сексуальное насилие. По данным «Комсомольской правды», отец девушек также запрещал им ходить в школу, бил за провинности и отслеживал все действия через камеру, установленную в квартире.

41 процент респондентов заключили, что понимают сестер и согласны с теми, кто их оправдывает. Однако мужчин, ответивших положительно, оказалось меньше, чем женщин — 31% против 47%.

Как писали Юга.ру, по всей стране проходили пикеты и другие акции в поддержку сестер Хачатурян. Краснодар не исключение — местная жительница проводила одиночный пикет около здания краевого суда.

В целом россиянам хороша знакома тема семейного насилия. Согласно опросу «Левада-центра», 31% опрошенных знают о таких случаях в своем окружении. 7% респондентов ответили, что это происходит в их семье, 5% — в семье, в которой они росли. «Левада-центр» предполагает, что эта тема слишком чувствительна для признаний в интервью, и считает, что доля этих людей в обоих случаях может оказаться выше. Юга.ру писали о деле Кристины Шидуковой из Геленджика, которую признали виновной в убийстве мужа-тирана и приговорили к восьми годам колонии, несмотря на широкий общественный резонанс и сомнения защитников в объективности процесса.

На вопрос о том, что следует делать женщине, оказавшейся жертвой домашнего избиения, 59% опрошенных предложили обратиться в полицию, 20% респондентов — пойти к психологу, 11% ответивших сказали, что разобраться в ситуации поможет юрист.

В феврале 2017 года в России приняли закон о декриминализации побоев, идею которого предложила сенатор Елена Мизулина. Он перевел семейное насилие из области уголовного права в категорию административных правонарушений. Это означает, что за действия, причинившие физическую боль, но не имеющих последствий для здоровья, виновному вместо уголовного срока грозит штраф 30 тысяч рублей, арест на 15 суток либо исправительные работы. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала декриминализацию семейного насилия ошибкой, хотя двумя годами ранее поддерживала идею Мизулиной.