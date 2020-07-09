В Краснодаре коронавирус за сутки выявили у 33 человек, последний раз такой показатель был в начале июня

В Краснодарском крае к 9 июля коронавирусом заболели более 6,5 тыс. человек

За все время наблюдения в стране коронавирус нашли у 707 тыс. 301 человека . Вылечились 481 тыс. 316 зараженных, сообщает RT . Зафиксировано 10 тыс. 843 летальных исхода.

В Краснодарском крае за сутки выявили вирус еще у 63 жителей. Выздоровели 100 человек, о новых смертельных исходах не сообщается.

Краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев инфицирования по районам Кубани:

33 — в Краснодаре;

15 — в Сочи;

6 — в Кавказском районе;

по 2 — в Тихорецком и Белореченском района;

по 1 — в Горячем Ключе, Кущевском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах.

В числе зараженных шестеро детей, возраст пациентов — от 8 месяцев до 78 лет.

Следует отметить, что накануне, 8 июля, в краевой столице зарегистрировали 18 случаев заражения. 7 июля выявили 19 человек с инфекцией, 6 июля — также 19. 5 июля в Краснодаре было 24 случая инфицирования, 4 июля — 17. Портал Юга.ру проанализировал данные по ежесуточной заболеваемости в Краснодаре на протяжении мая, июня и июля. Оказалось, что последний раз больше 30 случаев в сутки наблюдалось 7 июня, тогда в городе подтвердили вирус у 31 человека.