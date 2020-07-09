В Краснодаре коронавирус за сутки выявили у 33 человек, последний раз такой показатель был в начале июня
В Краснодарском крае к 9 июля коронавирусом заболели более 6,5 тыс. человек
В России зарегистрировали 6 тыс. 509 случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 8 тыс. 805 заболевших, умерли 176 пациентов, сообщает федеральный оперштаб.
За все время наблюдения в стране коронавирус нашли у 707 тыс. 301 человека. Вылечились 481 тыс. 316 зараженных, сообщает RT. Зафиксировано 10 тыс. 843 летальных исхода.
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В Краснодарском крае за сутки выявили вирус еще у 63 жителей. Выздоровели 100 человек, о новых смертельных исходах не сообщается.
Краевой оперштаб опубликовал распределение новых случаев инфицирования по районам Кубани:
- 33 — в Краснодаре;
- 15 — в Сочи;
- 6 — в Кавказском районе;
- по 2 — в Тихорецком и Белореченском района;
- по 1 — в Горячем Ключе, Кущевском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах.
В числе зараженных шестеро детей, возраст пациентов — от 8 месяцев до 78 лет.
Следует отметить, что накануне, 8 июля, в краевой столице зарегистрировали 18 случаев заражения. 7 июля выявили 19 человек с инфекцией, 6 июля — также 19. 5 июля в Краснодаре было 24 случая инфицирования, 4 июля — 17. Портал Юга.ру проанализировал данные по ежесуточной заболеваемости в Краснодаре на протяжении мая, июня и июля. Оказалось, что последний раз больше 30 случаев в сутки наблюдалось 7 июня, тогда в городе подтвердили вирус у 31 человека.
Всего в Краснодарском крае зарегистрировали 6 тыс. 523 человека с COVID-19. Из них выписали из больниц 5 тыс. 512 пациента, 83 заболевших умерли.
«15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, еще 2 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в минздраве Кубани.
Лечение в больницах продолжают 2 тыс. 164 больных с подозрением на коронавирус. Под наблюдением медиков дома находятся 2 тыс. 661 человек. В обсерваторах размещены 334 приезжих.
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