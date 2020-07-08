Коронавирус подтвердили еще у 61 человека на Кубани, включая 6 детей

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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В Краснодарском крае к 8 июля зарегистрировали 6 тыс. 460 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 6 тыс. 562 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 тыс. 631 больных, зафиксировано 173 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

На юге России и Северном Кавказе за минувший день число инфицированных увеличилось на 466 человек: 94 — в Ростовской области, 85 — в Ставропольском крае, 61 — в Краснодарском крае, 48 — в Дагестане, 45 — в Кабардино-Балкарии, 37 — в Карачаево-Черкесии, 28 — в Крыму (вчера там не было зарегистрированных случаев), 22 — в Адыгее, 20 — в Ингушетии, 20 — в Северной Осетии, 6 — в Чечне.

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За все время наблюдения в стране зафиксировали 700 тыс. 792 человек с коронавирусом, пишет RT. Из них выздоровели 472 тыс. 511 пациентов. Скончались 10 тыс. 667 больных.

В Краснодарском крае инфекция подтвердилась еще у 61 человека. Выздоровели 214 зараженных, о новых летальных исходах не сообщается.

Краевой оперштаб 8 июля рассказал, у жителей каких районов выявили COVID-19:

  • 18 — в Краснодаре, в том числе дети 9 и 17 лет;
  • 10 — в Сочи, среди них 9-летний ребенок;
  • 8 — в Армавире;
  • 7 — в Кавказском районе, в том числе 3-летний ребенок;
  • по 4 — в Выселковском и Белореченском районах, где также заболел 16-летний подросток;
  • по 2 — в Горячем Ключе и Динском районе;
  • по 1 — в Северском, Красноармейском, Новокубанском, Апшеронском и Отрадненском районах. Также в Гулькевичском районе заболел 13-летний подросток.

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Всего в крае зарегистрировали 6 тыс. 460 человек с коронавирусом, из них 480 детей. Выздоровели 5 тыс. 412 пациентов. 83 больных скончались.

«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов, еще 2 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в минздраве Кубани.

В стационарах с подозрением на коронавирус — 2 тыс. 149 человек, в том числе 171 ребенок. Под наблюдением врачей дома остаются 2 тыс. 553 человека, включая 317 детей. В обсерваторах размещены 333 приезжих. Отметим, что накануне там находились 249 человек.

Армавир Коронавирус Краснодар Сочи

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