Коронавирус подтвердили еще у 61 человека на Кубани, включая 6 детей

В Краснодарском крае к 8 июля зарегистрировали 6 тыс. 460 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 6 тыс. 562 новых случая заражения коронавирусом . Выздоровели 8 тыс. 631 больных, зафиксировано 173 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб. На юге России и Северном Кавказе за минувший день число инфицированных увеличилось на 466 человек: 94 — в Ростовской области, 85 — в Ставропольском крае, 61 — в Краснодарском крае, 48 — в Дагестане, 45 — в Кабардино-Балкарии, 37 — в Карачаево-Черкесии, 28 — в Крыму (вчера там не было зарегистрированных случаев), 22 — в Адыгее, 20 — в Ингушетии, 20 — в Северной Осетии, 6 — в Чечне.

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За все время наблюдения в стране зафиксировали 700 тыс. 792 человек с коронавирусом, пишет RT. Из них выздоровели 472 тыс. 511 пациентов. Скончались 10 тыс. 667 больных. В Краснодарском крае инфекция подтвердилась еще у 61 человека. Выздоровели 214 зараженных, о новых летальных исходах не сообщается. Краевой оперштаб 8 июля рассказал, у жителей каких районов выявили COVID-19: 18 — в Краснодаре, в том числе дети 9 и 17 лет;

10 — в Сочи, среди них 9-летний ребенок;

8 — в Армавире;

7 — в Кавказском районе, в том числе 3-летний ребенок;

по 4 — в Выселковском и Белореченском районах, где также заболел 16-летний подросток;

по 2 — в Горячем Ключе и Динском районе;

по 1 — в Северском, Красноармейском, Новокубанском, Апшеронском и Отрадненском районах. Также в Гулькевичском районе заболел 13-летний подросток.