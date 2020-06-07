Коронавирус выявили у 87 жителей Кубани. Умерла еще одна больная
Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 7 июня достигло 4 тыс. 399 человек
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом у 38,5% зараженных не было клинических проявлений болезни. За день скончались 134 больных, сообщил RT. Выздоровели 5 тыс. 343 пациента, сообщили в федеральном оперштабе.
Больше всего новых случаев заражения традиционно выявлено в Москве (1 тыс. 956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). В регионах юга и Северного Кавказа число ковидных за сутки увеличилось на 782 человека и распределилось следующим образом:
- Ростовская область — 201;
- Дагестан — 115;
- Ставропольский край — 89;
- Краснодарский край — 87;
- Кабардино-Балкария — 76;
- Карачаево-Черкесия — 75;
- Северная Осетия — 42;
- Ингушетия — 35;
- Адыгея — 30;
- Чечня — 19;
- Крым — 11;
- Севастополь — 2.
Всего в стране зафиксировано 467 тыс. 673 случая COVID-19. Умерли 5 тыс. 859 заболевших, из больниц выписали 226 тыс. 731 пациента.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили 87 новых случаев, которые распределились по 22 районам:
- Краснодар — 31 человек;
- Кавказский район — 13;
- Сочи — 7;
- Тихорецкий район — 5;
- Усть-Лабинский район и Геленджик — по 4;
- Горячий Ключ — 3;
- Тимашевский, Апшеронский, Тбилисский, Славянский районы и Новороссийск — по 2;
- Темрюкский, Кореновский, Красноармейский, Динский, Крымский, Северский, Павловский районы, Анапа, Армавир и Туапсе — по 1 случаю.
За день выздоровели 54 больных, число умерших увеличилось на одного человека. Среди заболевших — 56 женщин и 31 мужчина, самому старшему — 84 года. Кроме того, коронавирус выявили у восьмерых детей: в Краснодаре — шестеро детей от 3 месяцев до 14 лет, в Сочи — 11-месячный младенец, в Кавказском районе — 7-летний ребенок.
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Всего диагноз коронавирус зафиксирован у 4 тыс. 399 жителей региона, 3 тыс, 289 из них выздоровели, умерли 43 больных, в тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 28 человек. В медучреждения обратились 11 тыс. 35 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 978 детей. Под наблюдением в поликлиниках находятся 14 тыс. 176 человек, включая 761 ребенка, сообщили в минздраве Кубани.
В обсерваторах размещены 3 тыс. 431 человек, большинство из них — в Сочи (1 тыс. 352 приезжих), в Краснодаре (1 тыс. 132) и Темрюкском районе (462).
Лаборатории Роспотребнадзора сделали 52 тыс. 779 исследований, лаборатории минздрава провели 149 тыс. 251 тест.
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