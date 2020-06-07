Коронавирус выявили у 87 жителей Кубани. Умерла еще одна больная

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 7 июня достигло 4 тыс. 399 человек

За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом у 38,5% зараженных не было клинических проявлений болезни. За день скончались 134 больных, сообщил RT. Выздоровели 5 тыс. 343 пациента, сообщили в федеральном оперштабе.

Больше всего новых случаев заражения традиционно выявлено в Москве (1 тыс. 956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). В регионах юга и Северного Кавказа число ковидных за сутки увеличилось на 782 человека и распределилось следующим образом: 

  • Ростовская область — 201;
  • Дагестан — 115;
  • Ставропольский край — 89;
  • Краснодарский край — 87;
  • Кабардино-Балкария — 76;
  • Карачаево-Черкесия — 75;
  • Северная Осетия — 42;
  • Ингушетия — 35;
  • Адыгея — 30;
  • Чечня — 19;
  • Крым — 11;
  • Севастополь — 2.

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Всего в стране зафиксировано 467 тыс. 673 случая COVID-19. Умерли 5 тыс. 859 заболевших, из больниц выписали 226 тыс. 731 пациента.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили 87 новых случаев, которые распределились по 22 районам:

  • Краснодар — 31 человек; 
  • Кавказский район — 13;
  • Сочи — 7;
  • Тихорецкий район — 5;
  • Усть-Лабинский район и Геленджик — по 4;
  • Горячий Ключ — 3;
  • Тимашевский, Апшеронский, Тбилисский, Славянский районы и Новороссийск — по 2;
  • Темрюкский, Кореновский, Красноармейский, Динский, Крымский, Северский, Павловский районы, Анапа, Армавир и Туапсе — по 1 случаю. 

За день выздоровели 54 больных, число умерших увеличилось на одного человека. Среди заболевших — 56 женщин и 31 мужчина, самому старшему — 84 года. Кроме того, коронавирус выявили у восьмерых детей: в Краснодаре — шестеро детей от 3 месяцев до 14 лет, в Сочи — 11-месячный младенец, в Кавказском районе — 7-летний ребенок. 

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Всего диагноз коронавирус зафиксирован у 4 тыс. 399 жителей региона, 3 тыс, 289 из них выздоровели, умерли 43 больных, в тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 28 человек. В медучреждения обратились 11 тыс. 35 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 978 детей. Под наблюдением в поликлиниках находятся 14 тыс. 176 человек, включая 761 ребенка, сообщили в минздраве Кубани.  

В обсерваторах размещены 3 тыс. 431 человек, большинство из них — в Сочи (1 тыс. 352 приезжих), в Краснодаре (1 тыс. 132) и Темрюкском районе (462).

Лаборатории Роспотребнадзора сделали 52 тыс. 779 исследований, лаборатории минздрава провели 149 тыс. 251 тест.

Здравоохранение Карантин Коронавирус Медицина смерть

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