Коронавирус выявили у 87 жителей Кубани. Умерла еще одна больная

Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 7 июня достигло 4 тыс. 399 человек

За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 984 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом у 38,5% зараженных не было клинических проявлений болезни. За день скончались 134 больных, сообщил RT. Выздоровели 5 тыс. 343 пациента, сообщили в федеральном оперштабе. Больше всего новых случаев заражения традиционно выявлено в Москве (1 тыс. 956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). В регионах юга и Северного Кавказа число ковидных за сутки увеличилось на 782 человека и распределилось следующим образом: Ростовская область — 201;

Дагестан — 115;

Ставропольский край — 89;

Краснодарский край — 87;

Кабардино-Балкария — 76;

Карачаево-Черкесия — 75;

Северная Осетия — 42;

Ингушетия — 35;

Адыгея — 30;

Чечня — 19;

Крым — 11;

Севастополь — 2.

Всего в стране зафиксировано 467 тыс. 673 случая COVID-19. Умерли 5 тыс. 859 заболевших, из больниц выписали 226 тыс. 731 пациента. В оперштабе Краснодарского края подтвердили 87 новых случаев , которые распределились по 22 районам: Краснодар — 31 человек;

Кавказский район — 13;

Сочи — 7;

Тихорецкий район — 5;

Усть-Лабинский район и Геленджик — по 4;

Горячий Ключ — 3;

Тимашевский, Апшеронский, Тбилисский, Славянский районы и Новороссийск — по 2;

Темрюкский, Кореновский, Красноармейский, Динский, Крымский, Северский, Павловский районы, Анапа, Армавир и Туапсе — по 1 случаю. За день выздоровели 54 больных, число умерших увеличилось на одного человека. Среди заболевших — 56 женщин и 31 мужчина, самому старшему — 84 года. Кроме того, коронавирус выявили у восьмерых детей: в Краснодаре — шестеро детей от 3 месяцев до 14 лет, в Сочи — 11-месячный младенец, в Кавказском районе — 7-летний ребенок.