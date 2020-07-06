Еще 60 человек заразились коронавирусом на Кубани, в том числе младенец

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае количество заразившихся COVID-19 к 6 июля достигло 6 тыс. 340 человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 611 новых случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, выздоровели 3 тыс. 579 человек, скончались 135 пациентов. Наибольшее число зараженных обнаружили в Москве (685), Московской области (292) и Ханты-Мансийском автономном округе (289).

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Всего в стране к 6 июня зарегистрировали 687 тыс. 862 случая инфицирования, пишет RT. Выздоровели 454 тыс. 329 человек, было 10 тыс. 296 летальных случаев.

В Краснодарском крае число зараженных увеличилось на 60 человек. За сутки выздоровели 22 человека, смертельных исходов не зафиксировано. Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев по муниципалитетам выглядит так:

  • 19 — в Краснодаре;
  • 8 — в Сочи;
  • по 5 — в Калининском и Белореченском районах;
  • 4 — в Кущевском районе;
  • 3 — в Славянском районе;
  • по 2 — в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире;
  • по 1 — в Новокубанском, Успенском, Отрадненском, Гулькевичском, Выселковском районах и Анапе.

Среди заболевших шесть детей. Возраст новых пациентов — от 10 месяцев до 97 лет.

За все время наблюдения в крае официально зафиксировали 6 тыс. 340 человек с COVID-19. Из них выздоровели 5 тыс. 35 человек, скончались 82 больных.

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«В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 16 пациентов, 2 человека — на ЭКМО», — добавили в краевом минздраве.

В больницах находятся 2 тыс. 226 человек с подозрением на COVID-19. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 3 тыс. 91 человек. В обсерваторах наблюдают за 243 приезжими.

Калининский район Коронавирус Краснодар Медицина Сочи

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