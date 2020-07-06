Еще 60 человек заразились коронавирусом на Кубани, в том числе младенец

В Краснодарском крае количество заразившихся COVID-19 к 6 июля достигло 6 тыс. 340 человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 611 новых случаев заражения коронавирусом . По данным федерального оперштаба , выздоровели 3 тыс. 579 человек, скончались 135 пациентов. Наибольшее число зараженных обнаружили в Москве (685), Московской области (292) и Ханты-Мансийском автономном округе (289).

Всего в стране к 6 июня зарегистрировали 687 тыс. 862 случая инфицирования, пишет RT. Выздоровели 454 тыс. 329 человек, было 10 тыс. 296 летальных случаев.

В Краснодарском крае число зараженных увеличилось на 60 человек. За сутки выздоровели 22 человека, смертельных исходов не зафиксировано. Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев по муниципалитетам выглядит так:

19 — в Краснодаре;

8 — в Сочи;

по 5 — в Калининском и Белореченском районах;

4 — в Кущевском районе;

3 — в Славянском районе;

по 2 — в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире;

по 1 — в Новокубанском, Успенском, Отрадненском, Гулькевичском, Выселковском районах и Анапе.

Среди заболевших шесть детей. Возраст новых пациентов — от 10 месяцев до 97 лет.