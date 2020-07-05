На Кубани коронавирус за сутки нашли у 62 человек, в том числе у 9 детей

В Краснодарском крае за сутки к 5 июля выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщил, что за минувший день COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 736 жителей 84 регионов страны . Отмечается, что у 29,8% из них болезнь протекать бессимптомно. Скончались 134 больных, выздоровели 3 тыс. 871 человек. Лидерами по числу заболевших стали Москва (650), Московская область (287) и Санкт-Петербург (275). В регионах юга и Северного Кавказа число инфицированных за день выросло на 475, новые случаи распределились следующим образом: Ростовская область — 93;

Ставропольский край — 82;

Краснодарский край — 62;

Дагестан — 52;

Кабардино-Балкария — 47;

Карачаево-Черкесия — 43;

Адыгея — 26;

Северная Осетия — 22;

Ингушетия — 16;

Чечня — 15;

Крым — 11;

Севастополь — 6.

Всего в стране выявили 681 тыс. 251 человека с коронавирусом . За весь период пандемии 10 тыс. 161 умерли, 450 тыс. 750 пациентов выписали из больниц, сообщил RT. По данным оперштаба Кубани, в Краснодарском крае число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 62 , зафиксирован 1 летальный исход. Новые случаи инфицирования распределились по районам так: 24 — в Краснодаре;

6 — в Сочи;

по 5 — в Белореченском и Гулькевичском районах;

по 4 — в Калининском и Тихорецком районах.

3 — в Лабинском районе;

по 2 — в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах;

по 1 — в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах. Самом взрослому пациенту 90 лет. В числе заболевших — девять детей в возрасте от 1 года до 15 лет: четыре в Краснодаре, по одному ребенку — в Сочи, Латинском и Кавказском районах, еще двое — в Белореченском районе.

В регионе количество инфицированных достигло 6 тыс. 280 человек, включая 462 ребенка . Из больниц с выздоровлением выписали 5 тыс. 13 пациентов, официально сообщается о 82 смертях больных с COVID-19.