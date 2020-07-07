На Кубани коронавирус подтвердили еще у 59 человек, в том числе у 9-месячного младенца

На юге России и Северном Кавказе за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 428 человек: 90 — в Ростовской области, 79 — на Ставрополье, 59 — в Краснодарском крае, 48 — в Дагестане, 46 — в Кабардино-Балкарии, 32 — в Карачаево-Черкесии, 24 — в Адыгее, 20 — в Северной Осетии, 16 — в Ингушетии, 9 — в Чечне, 5 — в Севастополе.

В России за последние сутки зафиксировали 6 тыс. 368 новых случаев заражения . По данным федерального оперштаба , выздоровели 9 тыс. 551 человек, скончались 198 пациентов.

В Краснодарском крае COVID-19 обнаружили еще у 59 человек за сутки. Выздоровели 166 пациентов, умер один больной.

Всего в России к 7 июля июня зарегистрировали 694 тыс. 230 случаев инфицирования , пишет RT . Выздоровели 463 тыс. 880 человек, официально известно о 10 тыс. 494 летальных исходах.

Коронавирус подтвердили в том числе у шестерых детей. Положительный тест оказался у десятилетнего ребенка в Белореченском районе и у семнадцатилетнего подростка в Павловском районе. В Сочи заразились девятимесячный младенец и двухлетний ребенок. В Краснодаре инфекцию нашли у детей двух и десяти лет.

За все время наблюдения в крае зафиксировали 6 тыс. 399 человек с COVID-19 . Выздоровели 5 тыс. 198 человек, скончались 83 пациента. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 больных — на ЭКМО, сообщил минздрав Кубани.

Под медицинским наблюдением находятся 2 тыс. 888 кубанцев, в обсерваторах остаются 249 приезжих.