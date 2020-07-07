На Кубани коронавирус подтвердили еще у 59 человек, в том числе у 9-месячного младенца
В Краснодарском крае к 7 июля число инфицированных достигло 6 тыс. 399 человек
В России за последние сутки зафиксировали 6 тыс. 368 новых случаев заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 9 тыс. 551 человек, скончались 198 пациентов.
На юге России и Северном Кавказе за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 428 человек: 90 — в Ростовской области, 79 — на Ставрополье, 59 — в Краснодарском крае, 48 — в Дагестане, 46 — в Кабардино-Балкарии, 32 — в Карачаево-Черкесии, 24 — в Адыгее, 20 — в Северной Осетии, 16 — в Ингушетии, 9 — в Чечне, 5 — в Севастополе.
Всего в России к 7 июля июня зарегистрировали 694 тыс. 230 случаев инфицирования, пишет RT. Выздоровели 463 тыс. 880 человек, официально известно о 10 тыс. 494 летальных исходах.
В Краснодарском крае COVID-19 обнаружили еще у 59 человек за сутки. Выздоровели 166 пациентов, умер один больной.
Краевой оперативный штаб рассказал, в каких районах края выявили инфицированных жителей:
- 19 — В Краснодаре;
- 11 — в Сочи;
- 6 — в Белореченском районе;
- по 3 — в Апшеронском, Темрюкском и Динском районах;
- по 2 — в Армавире, Красноармейском и Усть-Лабинском районах;
- по 1 — в Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Выселковском районах, а также в Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.
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Коронавирус подтвердили в том числе у шестерых детей. Положительный тест оказался у десятилетнего ребенка в Белореченском районе и у семнадцатилетнего подростка в Павловском районе. В Сочи заразились девятимесячный младенец и двухлетний ребенок. В Краснодаре инфекцию нашли у детей двух и десяти лет.
За все время наблюдения в крае зафиксировали 6 тыс. 399 человек с COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 198 человек, скончались 83 пациента. 16 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 больных — на ЭКМО, сообщил минздрав Кубани.
Под медицинским наблюдением находятся 2 тыс. 888 кубанцев, в обсерваторах остаются 249 приезжих.
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