В Краснодаре за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом, еще 42 — по краю
В Краснодарском крае к 4 июля зафиксировали 6 тыс. 218 человек с COVID-19
В России зафиксировали 6 тыс. 632 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 тыс. 986 человек, умерли 168 пациентов, сообщает федеральный оперштаб. Наибольшее число инфицированных жителей выявили в Москве (680), Московской области (275), Ханты-Мансийском АО (273).
Всего за время наблюдения в стране зарегистрировали 674 тыс. 515 случаев заражения, пишет RT. Выздоровели 446 тыс. 879 человек, было 10 тыс. 27 летальных исходов.
В Краснодарском крае за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 59 человек. 69 жителей выписали, летальных случаев зафиксировано не было.
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Краевой оперштаб рассказал 4 июля, в каких районах выявили новые случаи:
- 17 в Краснодаре;
- 10 в Сочи;
- 5 в Белореченском районе;
- по 4 в Усть-Лабинском районе и Армавире;
- 3 в Красноармейском районе;
- по 2 в Темрюкском и Брюховецком районах, в Геленджике;
- по 1 в Успенском, Отрадненском, Динском, Выселковском, Кореновском, Тихорецком, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском районах и Горячем Ключе.
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Среди них семь детей: годовалый младенец и 13-летний подросток в Краснодаре, 4-летний ребенок в Усть-Лабинском районе, 8-летний в Армавире, 14-летний в Отрадненском районе, а также в Сочи двое несовершеннолетних двух и четырех лет.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в крае достигло 6 тыс. 218. Выздоровели 4 тыс. 980 человек, 81 больной умер.
«15 пациентов сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Лабинского и Усть-Лабинского районов. На ЭКМО находится два человека», — сообщили в краевом минздраве.
В стационарах находятся с подозрением на коронавирус 3 тыс. 15 пациентов, среди них 226 детей. Под медицинским наблюдением дома остаются 3 тыс. 143 жителя, включая 324 ребенка. В обсерваторах изолированы 218 человек.