В Краснодаре за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом, еще 42 — по краю

В Краснодарском крае к 4 июля зафиксировали 6 тыс. 218 человек с COVID-19

В России зафиксировали 6 тыс. 632 новых случая заражения коронавирусом . Выздоровели 8 тыс. 986 человек, умерли 168 пациентов, сообщает федеральный оперштаб. Наибольшее число инфицированных жителей выявили в Москве (680), Московской области (275), Ханты-Мансийском АО (273). Всего за время наблюдения в стране зарегистрировали 674 тыс. 515 случаев заражения, пишет RT. Выздоровели 446 тыс. 879 человек, было 10 тыс. 27 летальных исходов. В Краснодарском крае за сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 59 человек. 69 жителей выписали, летальных случаев зафиксировано не было.

Краевой оперштаб рассказал 4 июля, в каких районах выявили новые случаи: 17 в Краснодаре;

10 в Сочи;

5 в Белореченском районе;

по 4 в Усть-Лабинском районе и Армавире;

3 в Красноармейском районе;

по 2 в Темрюкском и Брюховецком районах, в Геленджике;

по 1 в Успенском, Отрадненском, Динском, Выселковском, Кореновском, Тихорецком, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском районах и Горячем Ключе.