Появилось видео с котенком леопарда, который родился в Сочинском нацпарке

Краснодарский край

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В июле в национальном парке Сочи рассказали о новорожденном детеныше преднеазиатского леопарда

Переднеазиатский леопард, который обитает на Кавказе, находится в Красной книге. В 2009 году в Сочинском национальном парке запустили программу восстановления этого вида млекопитающих, а в 2019 году ее продлили. Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году на волю планируют выпустить пять молодых леопардов.

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Напомним, пару леопардов — самца Задига и самку Андреа — передали в Центр восстановления в 2012 году. Они уже несколько раз приносили потомство. В июле 2020 года у них снова появился детеныш, его пол можно будет установить через два месяца, во время вакцинации. Тогда же котенку придумают кличку.

В нацпарке отметили, что сейчас Задигу 17 лет, Андреа — 15 лет. Родителями они стали, скорее всего, в последний раз.

8 июля пресс-служба нацпарка предоставил видео с самкой и только родившимся котенком. В нем Андрея вылизывает детеныша, пока тот ест.

Животные Заповедники Сочи

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