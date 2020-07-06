В Сочи у пары леопардов родился детеныш
В сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился детеныш
В пресс-службе сочинского нацпарка 6 июля рассказали, что 17-летний самец Задига и 15-летняя самка Анреи стали родителями, скорее всего, последний раз в жизни.
Переднеазиатский леопард, обитающий на Кавказе, внесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке начала действовать программа восстановления популяции этого вида, в 2019 году ее решили продлить. Сейчас в питомнике сочинского Центра восстановления леопардов подрастают котята, которые родились в июне 2018 года. В 2020 году на волю планируют выпустить пять молодых леопардов.
«Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Через два месяца, во время первой вакцинации, будет установлен пол котенка и выбрана кличка», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Напомним, эту пару передали в Центр из зоопарка в 2012 году. Леопарды уже несколько приносили потомство, в том числе — по три детеныша.
«Программа по реинтродукции леопарда на Кавказе продвигается очень трудно. Из-за множества участников эффективная координация проекта крайне затруднена. Вместе с тем, Центр продолжает работать и давать результаты, но вопросы по разработке региональных программ в местах выпуска молодых особей остаются открытыми», — отметила представитель природоохранной организации.
Как писали Юга.ру, в Сочинском нацпарке открыли клуб друзей кавказского леопарда.