В Сочи у пары леопардов родился детеныш

В пресс-службе сочинского нацпарка 6 июля рассказали, что 17-летний самец Задига и 15-летняя самка Анреи стали родителями, скорее всего, последний раз в жизни.

Переднеазиатский леопард, обитающий на Кавказе, внесен в Красную книгу России. В 2009 году в Сочинском нацпарке начала действовать программа восстановления популяции этого вида, в 2019 году ее решили продлить. Сейчас в питомнике сочинского Центра восстановления леопардов подрастают котята, которые родились в июне 2018 года. В 2020 году на волю планируют выпустить пять молодых леопардов.