На Кубани в первые выходные июля ожидается до 39 °C в тени
В Краснодарском крае 3, 4 и 5 июля синоптики прогнозируют жаркую погоду
По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в ночь на 3 июля воздух остынет до 20-22 °C. Днем в пятницу температура достигнет 35-37 °C, ветер усилится до 5-10 м/с.
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В Краснодарском крае ночью сохранится сухая погода, термометры покажут 19-24 °C, в юго-восточных предгорьях — 13-18 °C. Днем в предгорных и горных районах пройдут кратковременные дожди. Ожидается ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с.
В выходные в Краснодаре сохранится сухая и солнечная погода. По ночам столбики термометров будут опускаться до 21-25 °C. Днем 4 и 5 июля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет 34-37 °C, а гидрометцентр предрекает 39 °C.
В регионе в выходные будет преимущественно без осадков. В ночные часы будет 20-25 °C, в предгорьях похолодает до 15-20 °C. Днем на Кубани будет все так же жарко — 31-36 °C, местами до 39 °C. В предгорьях и в горах днем и вечером возможны дожди. Ветер 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. При грозе скорость ветра может достигать 15-17 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск — 27 °C, Туапсе и Сочи — 26 °C, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Анапа, Новороссийск и Геленджик — 25 °C.
В кубанском гидрометцентре порталу Юга.ру прокомментировали, что такие температуры не считаются экстремальными, поскольку характерны для региона в июле и августе:
«Завтра по северу и востоку края ожидается в тени 39 °C и больше. В целом можно ожидать жаркой погоды до 6 июля».
Отметим, что в северо-восточных районах Краснодарского края 2 и 3 июля будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса.
В начале лета жителям Краснодарского края представили советы от МЧС о том, как себя вести в жару.