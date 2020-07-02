На Кубани в первые выходные июля ожидается до 39 °C в тени

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в ночь на 3 июля воздух остынет до 20-22 °C. Днем в пятницу температура достигнет 35-37 °C, ветер усилится до 5-10 м/с.

В Краснодарском крае ночью сохранится сухая погода, термометры покажут 19-24 °C, в юго-восточных предгорьях — 13-18 °C. Днем в предгорных и горных районах пройдут кратковременные дожди. Ожидается ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с.