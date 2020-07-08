Мэрия Краснодара: свет вернули в Юбилейный и Музыкальный микрорайоны, но пока без электричества остаются 3,9 тыс. человек

В Краснодаре в ночь с 7 на 8 июля продолжали ремонтные работы на электросетях. Ранее без света остались около 40 тыс. человек

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по жаре. Из-за высокой температуры нагрузка на энергосети в краевом центре увеличилась на 60%, что привело к массовому отключению электричества. В начале месяца в Музыкальном микрорайоне не было света почти в 1,2 тыс. частных домов. В выходные дни в разных районах города случилось еще 15 аварий, а 6 июля электричество отключили в микрорайонах Юбилейном, Гидростроителей, Комсомольском, Черемушках и в центре города.

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Без электричества остались более 40 тыс. человек. В администрации края добавили, что в ночь на 7 июля в Краснодаре работали 9 ремонтных бригад. Однако их сил не хватило на полное восстановление, поэтому днем 7 июля в городе оставались без электричества около 10 тыс. человек. Как писали Юга.ру, в этот день в соцсетях жители города сообщали, что света в некоторых домах в Юбилейном не было более суток. В пресс-службе администрации края добавили, что потребление электроэнергии в краевой столице возросло на 50% по сравнению с максимумом прошлого года. Для устранения аварий в город привлекли бригады из других районов.



Напомним, в июле 2018 года губернатор Краснодарского края отмечал в своих соцсетях, что «с каждым годом потребление энергии растет, люди страдают от отключений электричества»:



«К 1 августа у меня на столе должен быть четко проработанный механизм, как будет устранена проблема энергодефицита в регионе».