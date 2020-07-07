В Краснодаре кабель воспламенился на жаре и остановил движение трамваев

В Краснодаре днем 7 июля случилось происшествие, из-за которого было затруднено движение городского транспорта

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) сообщили, что в 11:38 на улице Магистральной из-за сильной жары загорелся фидер — кабель, который подводит ток к контактной сети. Из-за этого движение трамваев по маршрутам № 4 и № 10 было затруднено.

В 12:40 движение восстановили, рассказали в администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, накануне МЧС Кубани продлило экстренное предупреждение по жаре в регионе. Из-за высокой температуры нагрузка на энергосети в краевом центре увеличилась на 60%, что привело к массовому отключению электричества.