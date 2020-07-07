В Краснодаре кабель воспламенился на жаре и остановил движение трамваев

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 7 июля случилось происшествие, из-за которого было затруднено движение городского транспорта

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) сообщили, что в 11:38 на улице Магистральной из-за сильной жары загорелся фидер — кабель, который подводит ток к контактной сети. Из-за этого движение трамваев по маршрутам № 4 и № 10 было затруднено.

В 12:40 движение восстановили, рассказали в администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, накануне МЧС Кубани продлило экстренное предупреждение по жаре в регионе. Из-за высокой температуры нагрузка на энергосети в краевом центре увеличилась на 60%, что привело к массовому отключению электричества.

Аварии Краснодар КТТУ Пожары Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Дмитрий Песков усомнился в том, что у каждого пятого россиянина снизился доход из-за пандемии
В Краснодаре кабель воспламенился на жаре и остановил движение трамваев
Жители Майкопа остались без света. И вот почему
В Новороссийске будут судить водителя, из-за которого в ДТП погибли три ребенка. За рулем у него случился эпилептический припадок
Вижу новости про бубонную чуму. России грозит новая эпидемия?
На трассе в Сочи машина упала в обрыв, пассажирка получила тяжелые травмы

Лента новостей

Реклама на портале