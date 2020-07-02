На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

МЧС Кубани 2 июля предупредило о сильной жаре на территории края до 5 июля

По данным северо-кавказского гидрометцентра, с 3 по 5 июля в северных, северо-восточных и восточных районах края, включая Краснодар, (кроме Черноморского побережья и юго-восточных предгорий) ожидается сильная жара — температура воздуха достигнет 39 °C.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением пожаров, возникновением лесных пожаров и другими возгораниями. Поэтому ведомство напомнило о соблюдении мер пожарной безопасности: