На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре

Краснодарский край

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МЧС Кубани 2 июля предупредило о сильной жаре на территории края до 5 июля

По данным северо-кавказского гидрометцентра, с 3 по 5 июля в северных, северо-восточных и восточных районах края, включая Краснодар, (кроме Черноморского побережья и юго-восточных предгорий) ожидается сильная жара — температура воздуха достигнет 39 °C.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением пожаров, возникновением лесных пожаров и другими возгораниями. Поэтому ведомство напомнило о соблюдении мер пожарной безопасности:

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  • запрещается разводить костры возле сухой травы и поваленных деревьев: их нужно организовывать на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метров. После необходимо залить костер водой или засыпать землей;
  • необходимо сообщать спасателям о начинающихся пожарах в лесу. Людей поблизости нужно вывести из опасной зоны на дорогу, широкую поляну, к берегу водоема или в поле;
  • если вы оказались возле лесного пожара и не можете его потушить, нужно покинуть эту зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, необходимо войти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности лучше дышать возле земли, прикрыв рот и нос любой тканью, сложенной в несколько слоев;
  • необходимо избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться нужно не спеша, стараясь чаще находиться в тени. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  • при тепловом поражении необходимо уйти в тень, на ветер, принять душ и медленно выпить много воды. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.

Краснодар МЧС Погода

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