Морская вода на Кубани прогрелась до 29 °С

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 8 июля станет несколько прохладнее, но пойдут дожди

Напомним, в начале июля в крае объявили экстренное предупреждение по жаре: специалисты прогнозировали до 39 °C в тени. В Краснодаре из-за такой погоды произошли аварии на электросетях, без света остались более 40 тыс. человек. С 8 июля предупреждение о высоких температурах сменилось на прогноз о сильных ливнях, ветре и смерчах.

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По данным гидрометцентра Кубани, в ближайшие сутки в крае возможен кратковременный дождь и гроза, днем в отдельных районах ожидается сильный град и ливень. Столбики термометров покажут 29-34 °C.

9 и 10 июля в регионе ночью ожидается 17-22 °C, в юго-восточных предгорьях — 13-18 °C. Днем прогнозируют 28-34 °C. Местами пройдет дождь, в том числе в среду осадки ожидаются на Черноморском побережье. В некоторых районах возможен сильный дождь.

Между тем, температура морской воды в Черном и Азовском морях продолжает подниматься. Наибольшие показатели синоптики отметили в Азовском море: в Ейске и Темрюке вода нагрелась до 29 °C, в Приморско-Ахтарске — до 28 °C

В Новороссийске и Геленджике сейчас температура воды в Черном море составляет 28 °C, в Туапсе и Сочи — 27 °C. Наименее прогретое море сейчас в районе Анапы — там температура достигла 26 °C.

Азовское море МЧС Погода Черное море

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