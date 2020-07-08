Морская вода на Кубани прогрелась до 29 °С

Напомним, в начале июля в крае объявили экстренное предупреждение по жаре: специалисты прогнозировали до 39 °C в тени. В Краснодаре из-за такой погоды произошли аварии на электросетях, без света остались более 40 тыс. человек. С 8 июля предупреждение о высоких температурах сменилось на прогноз о сильных ливнях, ветре и смерчах.

По данным гидрометцентра Кубани, в ближайшие сутки в крае возможен кратковременный дождь и гроза, днем в отдельных районах ожидается сильный град и ливень. Столбики термометров покажут 29-34 °C.

9 и 10 июля в регионе ночью ожидается 17-22 °C, в юго-восточных предгорьях — 13-18 °C. Днем прогнозируют 28-34 °C. Местами пройдет дождь, в том числе в среду осадки ожидаются на Черноморском побережье. В некоторых районах возможен сильный дождь.