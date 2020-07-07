Самый жаркий период на Кубани начнется с конца июля. МЧС посоветовало, как пережить высокие температуры
В министерстве ГО и ЧС Кубани 7 июля рассказали порталу Юга.ру, когда в регионе ожидается сильная жара
Начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Юрий Ткаченко рассказал порталу Юга.ру, что самый жаркий период в регионе традиционно начнется в конце июля — начале августа.
«В эти дни температура обычно поднимается до 40 °C. Сейчас волна проходит и приходит относительно прохладный воздух — до 29-33 °C», — рассказал Ткаченко.
Он уточнил, что нынешнюю погоду неправильно называть аномальной, так как на Кубани такое было и раньше. В целом, по словам Ткаченко, такая температура — нормальное явление для края, просто не ежегодное.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю жителям и гостям региона напомнили о правилах поведения при сильной жаре. Например, людям посоветовали одеваться в светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором. Кроме того необходимо:
- избегать физических нагрузок, двигаться неспеша и чаще находиться в тени
- воздержаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.
При подготовке к сильной жаре нужно запастись дополнительными емкостями и наполнить их водой, подготовить вентиляторы и кондиционеры, а также оборудовать навесы, беседки, колодцы и так далее.
При тепловом поражении нужно немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ. Также необходимо выпить много воды, охладить тело.
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Самый жаркий период на Кубани начнется с конца июля
МЧС посоветовало, как пережить высокие температуры