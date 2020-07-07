Самый жаркий период на Кубани начнется с конца июля. МЧС посоветовало, как пережить высокие температуры

В министерстве ГО и ЧС Кубани 7 июля рассказали порталу Юга.ру, когда в регионе ожидается сильная жара

Начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Юрий Ткаченко рассказал порталу Юга.ру, что самый жаркий период в регионе традиционно начнется в конце июля — начале августа.

«В эти дни температура обычно поднимается до 40 °C. Сейчас волна проходит и приходит относительно прохладный воздух — до 29-33 °C», — рассказал Ткаченко.

Он уточнил, что нынешнюю погоду неправильно называть аномальной, так как на Кубани такое было и раньше. В целом, по словам Ткаченко, такая температура — нормальное явление для края, просто не ежегодное.